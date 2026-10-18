لاندروفر ديفندر 110 2026 بقوة تصل لـ 300 حصان

تنتمي لاندروفر ديفندر 110 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوفر عالميًا بتشكيلة من التجهيزات ومنظومات الحركة، حيث تضم المجموعة محركات ديزل وبنزين مدعومة بتقنية الهجين الخفيف في بعض الفئات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

أبعاد لاندروفر ديفندر 110

يبلغ طول ديفندر 110 نحو 4,758 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,996 مم وارتفاعها إلى 1,967 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,022 مم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 786 لترًا، وترتكز السيارة على عجلات قياس 19 بوصة.

محركات لاندروفر ديفندر 110

تعتمد لاندروفر ديفندر 110 D200 على محرك ديزل تيربو سعة 3.0 لتر، يولد قوة إجمالية تبلغ 200 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 89 لترًا.

وتصل السرعة القصوى لهذه الفئة إلى 175 كيلومترًا في الساعة، وتستغرق نحو 10.2 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، كما تصل قدرة السحب إلى 3,200 كجم.

لاندروفر ديفندر 110

وتأتي فئة D250 بمحرك ديزل تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، وتبلغ قوتها الإجمالية 249 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران المعلن إلى 570 نيوتن متر، وتستخدم الفئة ناقل حركة أوتوماتيكيًا من 8 سرعات ونظام دفع كلي.

كما تأتي السيارة بتقنية الهجين الخفيف بجهد 48 فولت، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومترًا في الساعة، ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.3 ثانية، وتبلغ قدرة السحب 3,500 كجم.

لاندروفر ديفندر 110

وتستند فئة P300e إلى محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، وتبلغ القوة الإجمالية المسجلة لها 300 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 625 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام دفع كلي للعجلات، فيما تصل قدرة السحب إلى 3,000 كجم.

تجهيزات لاندروفر ديفندر 110

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية ضبط مقعدي السائق والراكب الأمامي كهربائيًا، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه قياس 13.1 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي Apple CarPlay وAndroid Auto.

لاندروفر ديفندر 110

وتأتي كذلك بنظام صوتي ترفيهي، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول، مع حزمة من المستشعرات، والوسائد الهوائية، وتقنيات الحماية والأمان.