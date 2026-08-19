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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لاندروفر ديفندر دكار 2027 تظهر لأول مرة

لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027
لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لاندروفر عن طرازها الجديد لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027، وتنتمي ديفندر دكار لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي نسخة محدودة الإنتاج تستند بصورة مباشرة إلى سيارة السباقات D7X-R التي حققت الفوز في فئتها برالي دكار موديل 2026.

لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027

محرك لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027

تستمد سيارة لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 626 حصان، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027

مواصفات لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027

تمتلك سيارة لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، نوابض تقليدية مع ممتصات صدمات Bilstein بمواصفات رياضية، وجرى ضبطها لتحمل الصدمات القوية أثناء القيادة السريعة على التضاريس الوعرة، وبها إطارات لجميع التضاريس مقاس 35 بوصه مثبتة على عجلات مطروقة مقاس 20 بوصه، بينما انتقلت العجلة الاحتياطية إلى داخل مساحة الأمتعة.

لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027 بها، ضاغط هواء مدمج يسمح للسائق بضبط ضغط الإطارات وفقاً لطبيعة التضاريس، سواء أثناء القيادة على الطرق المعبدة أو الرمال والمسارات الوعرة، وبها نظام يحمل اسم Flight Mode، وبها نظام التعليق أثناء انضغاطه وارتداده عند مغادرة السيارة للأرض ثم الهبوط مجدداً، وبها تقنية تستهدف الحفاظ على السيطرة وتقليل أثر الهبوط القاسي على السيارة.

لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027

ويوجد بـ سيارة لاندروفر ديفندر دكار موديل 2027، مصابيح إضافية مثبتة على السقف وغطاء محرك مصنوع من الكربون فايبر ومداخل هواء مرتفعة، وبها مقاعد رياضية عميقة التصميم مستوحاة من سيارات السباقات، وإمكانية إضافة أحزمة أمان رباعية النقاط.

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