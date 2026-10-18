بزيادة 20 ألف جنيه .. تعرف على أسعار هافال جوليون 2027 الجديدة

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة هافال جوليان 2027 الجديدة

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هافال جوليان موديل 2027، وتنتمي جوليون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال جوليان موديل 2027

سيارة هافال جوليان 2027 الجديدة

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك هافال جوليان موديل 2027

سيارة هافال جوليان 2027 الجديدة

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هافال جوليان موديل 2027

سيارة هافال جوليان 2027 الجديدة

تمتلك سيارة هافال جوليان موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مثبت سرعة، وبها كاميرا خلفية .

سعر هافال جوليان موديل 2027

سيارة هافال جوليان 2027 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 155 ألف جنيه .