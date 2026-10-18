أسعار شانجان UNI-S موديل 2027 في السوق السعودي

تقدم شانجان الصينية مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، وتأتي شانجان UNI-S موديل 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، مع طرحها عبر فئتين هما Platinum وRoyal.

أبعاد شانجان UNI-S موديل 2027

تنتمي شانجان UNI-S موديل 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، ويبلغ طولها 4,550 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,865 مم وارتفاعها إلى 1,680 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,656 مم.

شانجان UNI-S موديل 2027

محرك شانجان UNI-S موديل 2027

تعتمد شانجان UNI-S موديل 2027 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر، مكون من أربع أسطوانات، وتبلغ قوته 185 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويعمل المحرك بالتعاون مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من سبع سرعات

وتختلف منظومة الدفع في شانجان UNI-S بحسب التجهيز، إذ تقدم بنظام دفع أمامي FWD، كما تتاح بنظام دفع كلي AWD ، وتسجل السيارة معدلات لاستهلاك الوقود تتراوح بين 16.1 و18.5 كيلومتر لكل لتر.

شانجان UNI-S موديل 2027

تجهيزات شانجان UNI-S موديل 2027

تضم شانجان UNI-S موديل 2027 مجموعة من التجهيزات إذ يأتي مقعد السائق بإمكانية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتبريد والتدليك، إلى جانب 6 وضعيات للتعديل، ويحصل مقعد الراكب الأمامي على تعديل كهربائي وذاكرة ووظيفة التبريد.

وتأتي شانجان UNI-S بشاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه يبلغ قياسها 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي بخدمات Apple CarPlay وAndroid Auto، وتضم المقصورة كذلك شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة لعرض معلومات القيادة أمام السائق.

شانجان UNI-S موديل 2027

وتشمل التجهيزات الداخلية عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، تتيح التحكم في عدد من الأنظمة دون الحاجة إلى إبعاد اليدين عن المقود لفترات طويلة، كما تتوفر السيارة بنظام صوتي يصل إلى ثمانية مكبرات، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول.

أسعار شانجان UNI-S موديل 2027 في السعودية

تقدم شانجان UNI-S موديل 2027 في السوق السعودي بفئتين، وتبدأ أسعارها من 84,985 ريالًا سعوديًا لفئة Platinum، بينما يصل سعر فئة Royal إلى 97,635 ريالًا سعوديًا.