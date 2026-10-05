قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتد.اء بلا رحمة.. شباب يضربون رجلا من ذوي الإعاقة في سنهور بالفيوم
فاتورة كهرباء أكتوبر 2026 .. الاستعلام برقم العداد وطرق السداد
الاستفزاز الإثيوبي مستمر.. المنفذ البحري أولوية آبي أحمد بعد إعادة تنصيبه رئيسا للوزراء
قذائف مجهولة تستهدف ناقلتين في مضيق هرمز.. والحرس الثوري يجبر ثالثة على العودة
طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة رادي أوبريونوفيتش لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي
ترامب يفجر مفاجأة بشأن البنزين.. أوكرانيا وراء ارتفاع الأسعار وليس مضيق هرمز
هيئة قضايا الدولة تفتح باب التظلمات على تعيين المندوبين المساعدين الجدد
المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لن أخشى المخاطر وسأتعامل مع جميع الأطراف المتنازعة
حرب إيران تنهي عزلة إريتريا.. وتحولها لممر إستراتيجي بديل عن هرمز
مران الأهلي| محاضرة فنية للاعبين.. وعلي محمود ينتظم في التدريبات
كارولين رودريجيز: مجلس الأمن يجب أن يمثل عالم اليوم وليس الذي نشأ فيه
أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن يُمس أمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات شانجان CS75 2026 في السعودية

شانجان CS75 2026
شانجان CS75 2026
صبري طلبه

تنتمي شانجان CS75 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين عناصر الرفاهية والتحكم،  وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر فئتين ضمن موديلات 2026، بسعر يبدأ من 99.900 ريال.

محرك تيربو بقوة تصل إلى 245 حصانًا

تعتمد الفئة الأولى من شانجان CS75 2026 على محرك سعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ويولد قوة تبلغ 229 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

شانجان CS75 2026

نسخة الدفع الرباعي 

وتأتي الفئة الأخرى بإعداد مختلف لمنظومة الحركة، إذ تستخدم المحرك ذاته بسعة 2.0 لتر مع شاحن تيربو، لكن مخرجاته ترتفع إلى 245 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر، وترتبط المنظومة أيضًا بناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات، إلا أن هذه النسخة تحصل على نظام دفع رباعي 4 WD بدلًا من الدفع الأمامي.

تجهيزات شانجان CS75 2026

يحصل مقعد السائق على تحكم كهربائي مع خصائص الذاكرة والتبريد، إلى جانب وظيفة التدليك، بينما يوفر 6 وضعيات للضبط، وتضم المقصورة شاشة رئيسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة. 

شانجان CS75 2026

كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، فيما يحصل الراكب الأمامي على شاشة ترفيه مستقلة بقياس 12.3 بوصة، لتضيف تجهيزًا تقنيًا إلى المقصورة، وتعتمد شانجان CS75 2026 على نظام صوتي ويتكون من 14 سماعة، بينما تتضمن التجهيزات الأخرى مكيف هواء أوتوماتيكيًا وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، إلى جانب مقود متعدد الوظائف.

شانجان CS75 2026

أبعاد شانجان CS75 2026

يبلغ طول السيارة 4,770 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,910 مم وارتفاعها إلى 1,710 مم، وتأتي المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية بتقنيةLED ، في حين تعتمد السيارة على جنوط من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا خارجية قابلة للضبط كهربائيًا، وفتحة سقف بانورامية.

شانجان CS75 2026

أسعار شانجان CS75 2026 في السعودية

وتبدأ أسعار شانجان CS75 موديل 2026 في السوق السعودي من 99,900 ريال، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى إلى 111,111 ريال.

شانجان CS75 2026 شانجان CS75 2026 مواصفات شانجان CS75 2026 سيارة شانجان CS75 2026 سعر شانجان CS75 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن مفاجأة للمواطنين بعد الشائعات الأخيرة

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ترشيحاتنا

الازهر الشريف

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

سكن لكل المصريين 9

مصير الدعم الحكومي.. شروط التحويل من الإيجار إلى التمليك في سكن لكل المصريين 9

بالصور

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. إطلالة تخطف الأنظار

نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير
نيكول سابا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر
قبل ما تاكلي الحلويات مع المضاد الحيوي.. دراسة تحذر

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن
سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الرهان الرابح في كواليس القدر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الفيوم بين إشراقات الأنبياء.. سحر الأسطورة ولغز السراديب المفقودة

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أزمة السولار في العالم بين مخزونات النفط وسلاسل الإمدادات

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: من خط بارليف إلى حصون الوعي

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: 6 أكتوبر.. يوم عبرت مصر من جدار الهزيمة إلى بوابة النصر

المزيد