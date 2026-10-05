أسعار ومواصفات شانجان CS75 2026 في السعودية

تنتمي شانجان CS75 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع مجموعة من التجهيزات التي تجمع بين عناصر الرفاهية والتحكم، وتقدم السيارة في السوق السعودي عبر فئتين ضمن موديلات 2026، بسعر يبدأ من 99.900 ريال.

محرك تيربو بقوة تصل إلى 245 حصانًا

تعتمد الفئة الأولى من شانجان CS75 2026 على محرك سعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ويولد قوة تبلغ 229 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الأمامية.

شانجان CS75 2026

نسخة الدفع الرباعي

وتأتي الفئة الأخرى بإعداد مختلف لمنظومة الحركة، إذ تستخدم المحرك ذاته بسعة 2.0 لتر مع شاحن تيربو، لكن مخرجاته ترتفع إلى 245 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 400 نيوتن متر، وترتبط المنظومة أيضًا بناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات، إلا أن هذه النسخة تحصل على نظام دفع رباعي 4 WD بدلًا من الدفع الأمامي.

تجهيزات شانجان CS75 2026

يحصل مقعد السائق على تحكم كهربائي مع خصائص الذاكرة والتبريد، إلى جانب وظيفة التدليك، بينما يوفر 6 وضعيات للضبط، وتضم المقصورة شاشة رئيسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.6 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة.

شانجان CS75 2026

كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، فيما يحصل الراكب الأمامي على شاشة ترفيه مستقلة بقياس 12.3 بوصة، لتضيف تجهيزًا تقنيًا إلى المقصورة، وتعتمد شانجان CS75 2026 على نظام صوتي ويتكون من 14 سماعة، بينما تتضمن التجهيزات الأخرى مكيف هواء أوتوماتيكيًا وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، إلى جانب مقود متعدد الوظائف.

شانجان CS75 2026

أبعاد شانجان CS75 2026

يبلغ طول السيارة 4,770 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,910 مم وارتفاعها إلى 1,710 مم، وتأتي المصابيح الأمامية والإضاءة النهارية بتقنيةLED ، في حين تعتمد السيارة على جنوط من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايا خارجية قابلة للضبط كهربائيًا، وفتحة سقف بانورامية.

شانجان CS75 2026

أسعار شانجان CS75 2026 في السعودية

وتبدأ أسعار شانجان CS75 موديل 2026 في السوق السعودي من 99,900 ريال، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى إلى 111,111 ريال.