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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافسة داستر .. هوندا إليفيت 2027 الفيس ليفت.. صور

هوندا إليفيت موديل 2027
هوندا إليفيت موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا إليفيت موديل 2027، وتنتمي إليفيت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هوندا إليفيت موديل 2027

هوندا إليفيت 2027 فيس ليفت قادمة بتحديثات واسعة وتصميم مستوحى من سيارات السباق أكثر جرأة لهوندا إليفيت .

مواصفات هوندا إليفيت موديل 2027

هوندا إليفيت موديل 2027

زودت سيارة هوندا إليفيت موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك جديد أكبر وأكثر بروزاً بتشطيب أسود لامع ونمط داخلي سداسي، وانتقل شعار هوندا من منتصف الشبك إلى مقدمة غطاء المحرك.

وأعادت هوندا إليفيت موديل 2027 تصميم مصابيح النهار LED لتصبح مقسمة إلى عدة أجزاء ومندمجة بصرياً مع الجزء العلوي من الشبك، بأسلوب قريب من الإضاءة المستخدمة في هوندا سيتي المحدثة، ووحدات الإضاءة الرئيسية ومصابيح الضباب، فتحافظ على شكلها الأساسي إلى حد كبير، لكن الصداد المحيط بها حصل على تعديلات تمنح الواجهة مظهر مختلف عن السيارة الحالية.

هوندا إليفيت موديل 2027

تتشابه بعض عناصر هوندا إليفيت موديل 2027 الجديدة مع WR-V تريل سبورت التي كشفت عنها هوندا في معرض طوكيو أوتو صالون للمشاركة في سباقات الطرق الوعرة، وتم  إضافة تصميم جديد للعجلات وبعض التعديلات الصغيرة على التفاصيل الخارجية، وبها مصابيح LED متصلة، وأصبحت وحدتا الإضاءة مرتبطتين بشريط أفقي يمتد عبر باب الصندوق، ما يمنح السيارة مظهر أعرض عند النظر إليها من الخلف.

هوندا إليفيت موديل 2027

وأعادت هوندا إليفيت موديل 2027 تصميم الصداد الخلفي مع مساحة أكبر باللون الأسود في الجزء السفلي، وتم إضافة قطعة فضية بتصميم يحاكي ألواح الحماية المستخدمة في سيارات الطرق الوعرة، وتستخدم هوندا مساحات أكبر من الجلد الصناعي الأبيض مع خياطة ظاهرة على لوحة القيادة، مع تطبيق التشطيب نفسه على الأبواب، إلى جانب إضاءة محيطية بلون كهرماني تمتد عبر أجزاء من المقصورة.

محرك هوندا إليفيت موديل 2027

تحصل سيارة هوندا إليفيت موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 15000 سي سي ، وتنتج قوة 121 حصان، وبها عزم دوران 145 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هوندا إليفيت موديل 2027

تواصل هوندا إليفيت المنافسة في واحدة من أكثر فئات السوق ازدحاماً، أمام سيارات مثل هيونداي كريتا وكيا سيلتوس وتويوتا أوربان كروزر هايرايدر وسوزوكي جراند فيتارا وسكودا كوشاك وفولكس فاجن تايجون، ورينو داستر وتاتا سييرا.

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