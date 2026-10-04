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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيلي جالاكسي TT تظهر لأول مرة

جيلي جالاكسي TT
جيلي جالاكسي TT
إبراهيم القادري

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي جالاكسي TT ، وتنتمي جالاكسي لفئة السيارات السيدان الفاخرة الكهربائية، وتظهر بتصميم عصري ، وتعتمد على بنية كهربائية بجهد 800 فولت.

سيارة جيلي جالاكسي TT الجديدة 

أبعاد جيلي جالاكسي TT

تأتي سيارة جيلي جالاكسي TT في سوق السيارات بطول 4999 مم، وعرض 1919 مم، وارتفاع 1479 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 292 مم .

سيارة جيلي جالاكسي TT الجديدة 

محرك جيلي جالاكسي TT

تستمد سيارة جيلي جالاكسي TT قوتها من نظام الدفع الكهربائي المتكامل 16 في 1 من جيلي وبطاريات LFP من شركة كاتل CATL، وتتوفر السيارة بنسخ ذات محرك كهربائي واحد وأخرى بمحركين ونظام دفع كلي.

سيارة جيلي جالاكسي TT الجديدة 

تنتج سيارة جيلي جالاكسي TT قوة 329 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 587 كم/ساعة، وتتسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة جيلي جالاكسي TT الجديدة 

أما سيارة جيلي جالاكسي TT المزودة بمحركين ونظام دفع كلي فتبلغ قوتها الإجمالية 570 حصان، وتستخدم بطارية LFP سعة 75.2 كيلوواط/ساعة، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية، وتوفر مدى يصل إلى 650 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيلي جالاكسي TT

سيارة جيلي جالاكسي TT الجديدة 

زودت سيارة جيلي جالاكسي TT بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق أمامي مزدوج الأذرع مصنوع بالكامل من الألومنيوم، وبها نظام تعليق خلفي بخمس وصلات معززة، وبها مخمدات FSD متكيفة، وبها نظام CCD-AI الذي تطلق عليه جيلي اسم "السجادة السحرية"، وبها فتحة هواء أمامية نشطة، وبها مصابيح أمامية بتصميم ماسي عائم، وبها جناح خلفي نشط يولد قوة ضغط إلى الأسفل تصل إلى 508 نيوتن عند زاوية تبلغ 22.5 درجة.

سيارة جيلي جالاكسي TT الجديدة 

بالاضافة إلي جيلي جالاكسي TT بها أيضا ، شاشة وسطية مقاس 15.4 بوصة وبدقة 2.5K، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 10.2 بوصة، وبها شاشة عرض أمامية AR-HUD مقاس 25.6 بوصة، وبها نظام على شريحة لونج ينج 6P مصنوعة بدقة 4 نانومتر ويعمل بنظام فلايمي أوتو 2.0.

جالاكسي TT السيارات السيدان الفاخرة محرك جيلي جالاكسي TT محرك جيلي مواصفات جيلي جالاكسي TT TT نظام فلايمي أوتو 20

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