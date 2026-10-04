أرخصها بـ 850 ألف جنيه .. سيارات سيدان 2027 في السوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 6 جي تي، ونيسان صنى، وهيونداي إلنترا اى دى، وام جى جى تى، وكاي ي اى5 .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

تحصل سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2027

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

كاي ي اى5 موديل 2027

قوة سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تصل إلي 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اى5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 949 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

عزم دوران سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 يصل إلي 155 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، وبها قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

ام جى جى تى موديل 2027

عزم دوران سيارة ام جى جى تى موديل 2027 يصل إلي 275 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جى تى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى جى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 110 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى جى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .