مواصفات شانجان UNI-S 2027.. كروس أوفر| صور

أعلنت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان UNI-S موديل 2027، وتنتمي UNI-S لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم جريء وقوي، خاصة مع الشبكة الأمامية الكبيرة التي أصبحت واحدة من السمات المميزة لتصميمات عائلة UNI .

شانجان UNI-S موديل 2027

محرك شانجان UNI-S موديل 2027

تستمد سيارة شانجان UNI-S موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان UNI-S موديل 2027

مواصفات شانجان UNI-S موديل 2027

زودت سيارة شانجان UNI-S موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية بتصميم منخفض نسبيًا يساعد في تقليل إزعاج وإبهار السائقين الآخرين، وبها إضاءة LED كاملة، مع تصميم متصل للمصابيح يمنحها حضور واضح على الطريق، وبها رادار أمامي وعدد من الكاميرات التي تشكل منظومة الرؤية المحيطية حول السيارة.

شانجان UNI-S موديل 2027

ويوجد بـ سيارة شانجان UNI-S موديل 2027، منظومة كاميرات متطورة توفر رؤية محيطية حول السيارة، إلى جانب كاميرا علوية تراقب الطريق وتساعد أنظمة السيارة على قراءة الخطوط الموجودة على الأرض، ومن ثم دعم السائق في الحفاظ على المسار، ويمكن الاستفادة من الكاميرات الجانبية في القيادة على الطرق غير الممهدة أو الرمال الخفيفة، حيث يمكن للسائق رؤية منطقة الإطارات وتحديد مكان وضعها بصورة أفضل.

شانجان UNI-S موديل 2027

وتستكمل سيارة شانجان UNI-S موديل 2027 في الخلف بـ مصابيح LED متصلة تمنح السيارة مظهر عصري، وبها جانب جناح خلفي، وبها باب خلفي كهربائي، وبها إمكانية طي مقاعد الصف الثاني لزيادة مساحة الأمتعة، وبها فتحات تكييف خاصة، ومنافذ شحن USB، بالإضافة إلى مسند وسطي، بينما تأتي المقاعد بتصميم يوفر وضعية جلوس مريحة.

شانجان UNI-S موديل 2027

وتمتلك سيارة شانجان UNI-S موديل 2027، فتحة سقف بانوراما ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وبها إمكانية دعم منطقة الفخذ وخيارات متعددة لضبط وضعية المقعد، ويمنح الكونسول مظهر قريب من السيارات الكهربائية الحديثة .