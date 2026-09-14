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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ام جى سايبرستر 2027 تباع بهذه المواصفات

ام جى سايبرستر موديل 2027
ام جى سايبرستر موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ام جى سايبرستر موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى سايبرستر موديل 2027، وتنتمي سايبرستر لفئة السيارات الكوبيه .

وسائل الأمان بـ ام جى سايبرستر موديل 2027

ام جى سايبرستر موديل 2027

تمتلك سيارة ام جى سايبرستر موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

ام جى سايبرستر موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة ام جى سايبرستر موديل 2027 بها، نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك ام جى سايبرستر موديل 2027

ام جى سايبرستر موديل 2027

تنتج سيارة ام جى سايبرستر موديل 2027 قوة 340 حصان، وبها بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 600 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات ام جى سايبرستر موديل 2027

تحتوي سيارة ام جى سايبرستر موديل 2027 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

ام جى سايبرستر موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة ام جى سايبرستر موديل 2027 بها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Velour، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers .

سعر ام جى سايبرستر موديل 2027

ام جى سايبرستر موديل 2027

تباع سيارة ام جى سايبرستر موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 850 ألف جنيه .

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