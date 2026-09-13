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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مزوّدة بتكنولوجيا حديثة.. مواصفات «هافال في7» موديل 2027 الجديدة | اعرف سعرها

هافال في7 موديل 2027
هافال في7 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هافال في7 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هافال في7 موديل 2027، وتنتمي في7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

زودت سيارة هافال في7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الامان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى ز

محرك هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

تحصل سيارة هافال في7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 360 حصان، وخزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 760 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 27.5 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هافال في7 موديل 2027

تمتلك سيارة هافال في7 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية .

هافال في7 موديل 2027

ويوجد بـ هافال في7 موديل 2027 ، Power Windows، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها Rear Seat Entertainment، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة .

سعر هافال في7 موديل 2027

هافال في7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال في7 موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

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