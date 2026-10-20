راغب علامة يروج لحفله في قرطاج برسالة لجمهوره التونسي

يستعد النجم اللبناني راغب علامة للقاء جمهوره في تونس، من خلال حفل غنائي يحييه يوم 25 أكتوبر الجاري بمدينة قرطاج، في إطار نشاطه الفني وإحيائه عددًا من الحفلات خلال الفترة الحالية.

وشارك راغب علامة مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، دعا خلاله جمهوره لحضور الحفل، قائلًا: «جمهوري الغالي الحبيب، ألتقي بكم في تونس، فموعدنا يوم 25 من شهر أكتوبر الجاري في قرطاج».

ومن المنتظر أن يقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور، من بينها «طب ليه» و«قلبي عشقها» و«بمهرجش»، إلى جانب عدد من أعماله الغنائية التي تحظى بشعبية واسعة.

وأطلق النجم اللبناني راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة “كده كده” علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية راغب علامة الجديدة

أغنية راغب علامة الجديدة من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس .

ومن ناحية أخري سجل الفنان راغب علامة على مدار الفترة الماضية، عددًا من الأغاني في الإستوديوهات المختلفة، لوضع قائمة ألبومه الجديد الذي كان من المقرر طرحه في وقت سابق.

وكشف راغب علامة، في وقت سابق، مفاجأة عن ألبومه الجديد وقال إن هناك تنوعًا في اللهجات، حيث يغني بلهجات عدة من بينها اللبنانية والمصرية والخليجية.

وكان النجم اللبناني راغب علامة رسالة شكر خاصة للمستشار تركي آل الشيخ، عقب مشاركته في حفل ليلة الأرز الذي جمعه مع الفنانين عاصي الحلاني وكارول سماحة.

وقال علامة في تصريحات تليفزيونية: «كانت هذه الليلة عظيمة بالنسبة لنا، ومعناها كبير، خصوصًا أنها جاءت كمبادرة من صاحب القلب الكبير، المستشار تركي آل الشيخ، الذي أصفه دائمًا بأنه رجل بـ1000 رجل، لا ينام من أجل إسعاد الناس. أشعر أن الجميع يكون نائمًا بينما هو مشغول ليجعل الناس سعداء».