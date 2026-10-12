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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

راغب علامة يحيي احتفالية كبرى لإطلاق مشروعات جديدة لتنشيط السياحة الشتوية

النجم راغب علامة
النجم راغب علامة
أحمد عبد القوى

شهدت بورتو السخنة احتفالية فنية وسياحية كبرى أحياها الفنان اللبناني راغب علامة، وسط أجواء جمعت بين الجبال والبحر الأحمر، تزامنًا مع الإعلان عن إطلاق أول منتجع لرياضة البولو في مصر، إلى جانب أول شاطئ مُدفأ، في خطوة تستهدف تنشيط السياحة الشتوية وتعزيز جاذبية المنطقة طوال العام.

وجاءت الاحتفالية بالتزامن مع الكشف عن مشروع سياحي يجمع بين الرياضات العالمية والأنشطة المائية والإقامة الفندقية، ضمن ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بساحة لاستضافة بطولات البولو العالمية، ومدرسة متخصصة للفروسية تضم أكثر من 60 حصانًا عربيًا.

وتشمل المرحلة الثانية شاطئًا مُدفأ يمتد على مساحة 9 آلاف متر مربع، بمسطحات مائية تبلغ نحو 3 آلاف متر مربع، تضم حمام سباحة بالأمواج وألعابًا مائية للأطفال، إلى جانب المطاعم والمقاهي ومناطق الاسترخاء.

أما المرحلة الثالثة فتضم مسطحات مائية بمساحة 4 آلاف متر مربع، على ارتفاع يصل إلى 180 مترًا فوق سطح البحر، وشققًا فندقية بإطلالات مفتوحة على البحر الأحمر.

وأكدت داليا الكردي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بمجموعة عامر جروب، أن المشروع يستهدف تقديم مفاهيم سياحية جديدة تجمع بين الرياضة والضيافة والترفيه، مشيرة إلى أن الشاطئ المُدفأ يسهم في تنشيط السياحة الشتوية.

وأضافت أن تنظيم الحفلات الفنية، ومنها حفل راغب علامة، يعزز تنوع الأنشطة الترفيهية وقدرة بورتو السخنة على استقبال الزوار طوال العام.

راغب علامة مصر

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