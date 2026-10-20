عمرو يسري يودع والدته الراحلة عن بُعد برسالة مؤثرة: حضرت دفنتها لايف

كشف الفنان عمرو يسري عن تفاصيل وداع والدته التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا خارج مصر، موضحًا أنه تمكن من متابعة صلاة الجنازة ومراسم الدفن عبر بث مباشر، في ظل عدم قدرته على التواجد بجوارها خلال لحظاتها الأخيرة.

وحرص عمرو يسري على توجيه رسالة شكر إلى صديقه إكرامي هجرس، تقديرًا لمساندته له ومساعدته على مشاهدة مراسم الوداع، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك».

وكتب يسري: «شكر خاص لأخويا الصغير إكرامي هجرس على وقفته جنب أمي، خلاني أشوف أمي فيديو لايف وهم بيصلوا عليها، وصليت معاهم عليها وحضرت بعديها دفنة أمي كاملة»





وأضاف عمرو معبرًا عن امتنانه لصديقه وحب والدته الراحلة لصديقه: «أنت أجدع أخ يا إكرامي، وهي كانت بتحبك جدًا ومراتك وبنتك وابنك ومعتبراكم ولادها»

واختتم رسالته له بالقول: «جميلك على راسي وشكر الله سعيك».

وكان عمرو يسري قد كشف لمتابعيه قبل 5 أيام بإعلان وفاة والدته من خلال مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه باكيًا، وقال: «كل واحد عنده أم مش حاسس بيها ولا حاسس بوجودها، مهما كانت المصاعب بينك وبين أمك.. في يوم من الأيام هتقول ياريتني بوست إيديها ورجليها كل يوم».

وتابع يسري في الفيديو ذاته كاشفًا عن أزمته وعدم قدرته على السفر: «أمي ماتت النهارده ومش عارف أدفنها لأنها بره مصر ومش عارف أشوفها، أنا اتيتمت بجد النهارده».