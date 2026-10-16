عمرو يسري يستقبل عزاء والدته بمسجد الخلفاء الراشدين في الجيزة بعد وفاتها بأمريكا .. صور

بدأ الفنان عمرو يسري، استقبال العزاء في والدته، بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم في الجيزة، عقب وفاتها أمس في الولايات المتحدة الأمريكية، في خبر أثار حالة من الحزن والتعاطف بين متابعيه ومحبيه.

وأعلن عمرو يسري وفاة والدته من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف خلاله عن تفاصيل مؤلمة تتعلق برحيلها خارج مصر، معبرًا عن حزنه لعدم تمكنه من رؤيتها أو المشاركة في مراسم دفنها.



عمرو يسري ضيف برنامج «بنت البلد» على قناة صدى البلد

كان الفنان عمرو يسري قد حل ضيفًا على برنامج «بنت البلد»، المذاع عبر قناة صدى البلد، في لقاء تحدث خلاله عن مشواره الفني والتغيرات التي شهدها الوسط الفني خلال السنوات الماضية، متطرقًا إلى رؤيته لطبيعة العمل في المجال الفني والفرص المتاحة أمام الفنانين.

وخلال اللقاء، تناول عمرو يسري عددًا من القضايا المتعلقة بواقع الفن، مستعرضًا وجهة نظره بشأن التغيرات التي طرأت على آليات اختيار الفنانين للمشاركة في الأعمال الفنية، ومدى اعتماد هذه الاختيارات على الموهبة والقدرات التمثيلية.

عمرو يسري ينتقد آليات اختيار الفنانين في الأعمال الفنية

وأوضح أن الوسط الفني شهد تغيرات ملحوظة مقارنة بفترات سابقة، وهو ما انعكس على طبيعة الفرص المتاحة أمام الفنانين، لافتًا إلى أهمية أن تكون الكفاءة والموهبة من أبرز المعايير التي يُستند إليها عند اختيار المشاركين في الأعمال المختلفة.