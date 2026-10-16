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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسان العربي وحسن عبد الفتاح و أحمد الحلواني ونجوم الفن في عزاء والدة عمرو يسري

حسان العربي وحسن عبد الفتاح و أحمد الحلواني ونجوم الفن في عزاء والدة عمرو يسري
حسان العربي وحسن عبد الفتاح و أحمد الحلواني ونجوم الفن في عزاء والدة عمرو يسري
أوركيد سامي

شهد عزاء والدة الفنان عمرو يسري حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم الفنان حسان العربي والفنان حسن عبد الفتاح،  احمد الحلواني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة عمرو يسري في مصابه الأليم.

جاء حضور نجوم الفن تعبيرًا عن روح الود والتقدير التي تجمع أبناء الوسط الفني، وحرصهم على الوقوف بجانب زملائهم في المناسبات الإنسانية الصعبة.

وخيمت أجواء من الحزن على العزاء، وسط مواساة الحضور لعمرو يسري، داعين الله أن يتغمد والدته بواسع رحمته، وأن يلهمه وأسرته الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.


يذكر أن الفنان عمرو يسري، بدأ استقبال العزاء في والدته،  بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة البحر الأعظم في الجيزة، عقب وفاتها أمس  في الولايات المتحدة الأمريكية، في خبر أثار حالة من الحزن والتعاطف بين متابعيه ومحبيه.

وأعلن عمرو يسري وفاة والدته من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف خلاله عن تفاصيل مؤلمة تتعلق برحيلها خارج مصر، معبرًا عن حزنه لعدم تمكنه من رؤيتها أو المشاركة في مراسم دفنه

حسان العربي وحسن عبد الفتاح و أحمد الحلواني اخبار الفن نجوم الفن

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