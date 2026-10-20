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دعاء الخوف من المرض والوسواس .. ردده إذا أصابك القلق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الخوف من المرض والوسواس .. ردده إذا أصابك القلق

دعاء الخوف من المرض والوسواس
دعاء الخوف من المرض والوسواس

دعاء الخوف من المرض والوسواس .. يمر بعض الأشخاص بحالات من القلق المستمر خشية الإصابة بالأمراض، وقد تتحول هذه المخاوف إلى وساوس تؤثر في راحتهم النفسية وتفكيرهم اليومي، وهنا يجد المسلم في ذكر الله- تعالى-، والدعاء؛ ملاذًا يبعث السكينة في النفس ويمنح القلب الطمأنينة. 

ومع الحرص على الأخذ بالأسباب والابتعاد عن مصادر الضرر، يبقى التوكل على الله وحسن الظن به من الأمور التي تساعد على مواجهة الخوف وعدم الاستسلام للقلق، وفيما يلي نستعرض دعاء الخوف من المرض والوسواس.

دعاء الخوف من المرض والوسواس 

علينا بين كل فترة وأخرى اظهار العزة لله عز وجل والافتقار بين يديه فكل شيء بيديه لا محال منه وعلينا الدعاء والخوف من الله،لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم.

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك أن تقيني المرض.

-أسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبق لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته.

-اللهم إن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي، رب لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلى أحد، وغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد، ذكر بعض أهل العلم أن قراءة سورة الشرح «ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك .

-اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام))؛ فقد سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا يدعو بهذا الدعاء، فقال: ((لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب".

-اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

-اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، قال الله تعالى: (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما)،ومندعاء للتخلص من الخوفاللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد وأن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت.

دعاء يبعد عنك المرض

دعاء يبعد عنك المرض، لا يوجد شيء اسمه دعاء يبعد المرض ، كله مقدر بقدر، وعلينا الأخذ بالأسباب والقرب من الله وخلق الله الداء والدواء ، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون [البقرة:155-157].. قد جاء في الحديث الشريف قول النبي الكريم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم.

-اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

- رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.

-اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وتكرار قوله تعالى رب اشرح لي صدري* ويسر لي أمري* واحلل عقدة من لساني* يفقهوا قولي). وهناك آخر مهم جدا وهو (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال).

اللهم مددت يدي إليك، وسلمتك أمري، فلا تردني خائبا يا الله، اللهم ارحم ضعفي، ولا تجعل للشتات مكانا في قلبي وفكري. اللهم اجعل مكان قلقي راحة، ومكان خوفي طمأنينة، ويسر لي أموري ما كبر منها، وما صغر.

-اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الخوف والقلق من أمر

دعاء الخوف والقلق من أمر اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في تصرفها كيف شئت يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

- اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية

-أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن

- أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة

-اللهم اكشف عنا الهموم والأحزان والغموم إذ لا كاشف لها إلا أنت سبحانك.

- اللهم أزل الهم واكشف الكرب. ربي لا شريك له، يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. 

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك.

- توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيرا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني.. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

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