الزراعة تطلق حملة قومية لمكافحة القوارض بعد حصاد الموسم الصيفي 2026

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق حملة قومية موسعة لمكافحة القوارض بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتزامناً مع خلو الأراضي الزراعية عقب انتهاء موسم حصاد المحاصيل الصيفية لعام 2026.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية داخل الحقول لحماية الثروة الزراعية وتأمين الإنتاج القومي، مشددا على أهمية توفير الدعم الفني والميداني الشامل للمزارعين طوال فترة تنفيذ الحملة، مع ضمان الاستجابة السريعة للحد من خسائر المحاصيل الشتوية وتأمين الأمن الغذائي.

وتأتي الحملة بهدف الحفاظ على الثروة الزراعية، وتأمين الأمن الغذائي، والحد من الخسائر الاقتصادية التي تسببها القوارض للمحاصيل، حيث تنفذها الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، وبمتابعة من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، أن هذه الحملة تُعد إجراءً استباقياً وحاسماً؛ إذ تفقد القوارض مأواها ومصادر غذائها المعتادة عقب الحصاد الصيفي، مما يدفعها للهجرة نحو الكتل السكنية والمخازن، أو مهاجمة زراعات المحاصيل الشتوية حديثة النمو، وهو ما يستوجب تدخلاً فورياً للحد من كثافتها وتقليل أضرارها.

وأكد "عبد المجيد" إتمام كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لأعمال الحملة عبر الإدارة العامة لمكافحة القوارض، حيث تم توفير الكميات اللازمة من الطعوم والمبيدات المتخصصة وتوزيعها على مديريات الزراعة بالمحافظات. وأشار إلى تشكيل لجان فنية وفرق عمل ميدانية للمتابعة الدورية، فضلاً عن التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لضمان تزامن أعمال مكافحة القوارض في المناطق السكنية مع توقيت الحملة الزراعية.

وأضاف المهندس محمد عبدالمجيد مدير الإدارة العامة لمكافحة القوارض، بضرورة تكاتف جموع المزارعين مع الأجهزة التنفيذية لإنجاح الحملة، والالتزام بحزمة من التوصيات الفنية، أبرزها: سرعة إخلاء الأراضي من بقايا المحاصيل الصيفية، التخلص الآمن من الحشائش والمخلفات الزراعية على حواف الترع والمصارف، لمنع تحولها إلى بؤر آمنة لتكاثر القوارض، التعاون التام مع مهندسي المكافحة بالجمعيات الزراعية لتوزيع ووضع الطعوم بالطرق الفنية السليمة والآمنة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التزامها بتسخير كافة إمكانياتها التنفيذية والبشرية لدعم المزارع المصري، وتطبيق أعلى المعايير في مكافحة الآفات لضمان جودة واستدامة الإنتاج الزراعي.