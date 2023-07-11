المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

تصدر مرض الفنان إيمان البحر درويش والحالة التي وصل إليها اهتمامات رواد شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي وعدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية بعد تداول صورة موجعة له نشرتها ابنته من خلال صفحتها على فيسبوك، حيث يرقد طريح الفراش وقد تغيرت حالته تماما.

مرض إيمان البحر درويش

وأعلن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين تدخل نقابة المهندسين الفوري لمساعدة الفنان إيمان البحر درويش وأسرته في المحنة التي يمر بها بعد تداول صورته وهو طريح الفراش، حيث تمكن المرض منه، وغير من ملامحه تماما، ويأتي ذلك كونه أحد أبناء مهنة الهندسة شعبة مدني.

وحصل موقع "صدى البلد" على التفاصيل الخاصة بعضوية الفنان إيمان البحر درويش بنقابة المهندسين المصرية، وتحديد النقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية حيث مسقط رأسه، والتي جاءت كالتالي:

- الاسم / إيمان البحر عمر سيد درويش

- خريج كلية الهندسة شعبة مدني

- جامعة الإسكندرية

- سنة التخرج 1978

- رقم العضوية / 0802083

- تاريخ القيد 1 / 7 / 1981

- النقابة الفرعية بالإسكندرية

- حالة القيد على المعاش

من جهته أكد المهندس طارق النبراوي، تعذر التواصل مع أسرة الفنان إيمان البحر درويش، لافتا إلى أن النقابة تتواصل مع الجميع من أجل الوصول إليه ومد يد المساعدة والدعم لأسر.

كان إيمان البحر درويش أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن بعد تداول صورة مؤلمة له وقد تملك منه المرض وجعله طريح الفراش، وهو الذي كان يملأ الدنيا ضجيجا بصوته وأعماله الفنية وأغانيه.

فيما أعلن نقيب المهندسين، فور علمه بما حدث مع إيمان البحر درويش والصورة التي نشرتها له ابنته من على سرير المرض وتسببت في ضيق لجمهوره ومحبي فنه، تحريك الرعاية الصحية بالنقابة للتواصل مع أسرة الفنان الكبير والذي يعد عضوا بنقابة المهندسين المصرية لتقديم الدعم العاجل له.

قصة حياة سيد درويش

وقال نقيب المهندسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتواصل أيضا مع نقابة المهندسين بالإسكندرية لتقديم الدعم لأسرة الفنان إيمان البحر درويش، إذا كان يتواجد هناك، "لأنه لا يعلم إذا ما كان في القاهرة حاليا أو الإسكندرية بلد جده وحبه الأول".

وأكد النبراوي، أنه سوف يبذل كل ما في وسعه لدعم أسرة نقيب الموسيقيين السابق وعضو نقابة المهندسين الفنان إيمان البحر درويش، حتى يتجاوز محنته، طالبا من جمهوره وعشاق فنه الدعاء له، مشددا على أن درويش كان حاضرا خلال السنوات الماضية بقوة في احتفالات المهندسين بيوم تفوق المهندس المدني وهذا دافع قوي لمساعدته في محنة مرضه بخلاف أنه أحد أبناء مهنة الهندسة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان إيمان البحر درويش خريج كلية الهندسة قسم مدني جامعة الإسكندرية، وولد بحي كوم الدكة مسقط رأس جده سيد درويش في يوم 18 مارس 1955، وسبق له إحياء العديد من احتفاليات يوم تفوق المهندس المدني التي تنظمها شعبة مدني داخل نقابة المهندسين المصرية.

وأعاد الفنان إيمان البحر درويش إحياء أعمال جده سيد درويش فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجاباً كبيراً في كافة أنحاء الوطن العربي بالرغم من اختلاف أسلوب أغانيه عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

وتوقع كثيرون (ومن بينهم إيمان البحر درويش نفسه) فشل بعض الأغاني مثل أغنية "محسوبكم انداس" التي تحكي معاناة رجل أجنبي بعد الحرب العالمية وما تلى ذلك من الانهيار الاقتصادي العالمي، لكن حالف الفنان النجاح الكبير ولعل من الطريف هو أن أغنية "محسوبكم انداس" تحديداً نالت قدرا.

منشور ابنته