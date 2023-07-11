نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

إيمان البحر درويش أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن بعد تداول صورة مؤلمة له وقد تملك من المرض وجعله طريح الفراش، وهو الذي كان يملأ الدنيا ضجيجا بصوته وأعماله الفنية وأغانيه.

مرض إيمان البحر درويش

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، فور علمه بما حدث مع إيمان البحر درويش والصورة التي نشرتها له ابنته من على سرير المرض وتسببت في ضيق لجمهوره ومحبي فنه، قرر تحريك الرعاية الصحية بالنقابة للتواصل مع أسرة الفنان الكبير والذي يعد عضوا بنقابة المهندسين المصرية لتقديم الدعم العاجل له.

وقال نقيب المهندسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه سيتواصل أيضا مع نقابة المهندسين بالإسكندرية لتقديم الدعم لأسرة الفنان إيمان البحر درويش، إذا كان يتواجد هناك، "لإنه لا يعلم إذا ما كان في القاهرة حاليا أو الإسكندرية بلد جده وحبه الأول".

وأكد النبراوي، أنه سوف يبذل كل ما في وسعه لدعم أسرة نقيب الموسيقيين السابق وعضو نقابة المهندسين الفنان إيمان البحر درويش، حتى يتجاوز محنته، طالبا من جمهوره وعشاق فنه الدعاء له، مشددا على أن درويش كان حاضرا خلال السنوات الماضية بقوة في احتفالات المهندسين بيوم تفوق المهندس المدني وهذا دافع قوي لمساعدته في محنة مرضه بخلاف أنه أحد أبناء مهنة الهندسة.

تجدر الإشارة إلى أن الغنان إيمان البحر درويش خريج كلية الهندسة قسم مدني جامعة الإسكندرية، وولد بحي كوم الدكة مسقط رأس جده سيد درويش في يوم 18 مارس 1955، وسبق له إحياء العديد من احتفاليات يوم تفوق المهندس المدني التي تنظمها شعبة مدني داخل نقابة المهندسين المصرية.

تدخل نقيب الموسيقيين

وأعاد الفنان إيمان البحر درويش إحياء أعمال جده سيد درويش فقدمها بطريقة ممتازة لاقت إعجاباً كبيراً في كافة أنحاء الوطن العربي بالرغم من اختلاف أسلوب أغانيه عن أنماط الغناء التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

وتوقع كثيرو (ومن بينهم إيمان البحر نفسه) فشل بعض الأغاني مثل أغنية "محسوبكم انداس" التي تحكي معاناة رجل أجنبي بعد الحرب العالمية وما تلى ذلك من الانهيار الاقتصادي العالمي، لكن حالف الفنان النجاح الكبير ولعل من الطريف هو أن أغنية "محسوبكم انداس" تحديداً نالت قدرا.

من جانبه كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش.

وقال عبد الله: "نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة”.