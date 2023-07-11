بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان إيمان البحر درويش .



وقال محمد عبد الله "نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة".

صورة إيمان البحر درويش

نشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة صادمة له تبين تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهر إيمان البحر درويش وقد فقد شعره وفقد الكثير من وزنه وبملامح متغيرة للغاية.



كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر للنقابة، تفاصيل حول فترة توليه النقابة .

وقال مصطفى كامل، إنه استلم النقابة بعد أحداث 25 يناير 2011، ووقتها كانت خزينة النقابة خاوية، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت أنعش الخزينة وأصبح بها ما يقرب من 13 مليون ونصف المليون جنيه، مدعما قوله بمستندات عرضها على الشاشة.

وأضاف مصطفى كامل: «أنا قولت لـ إيمان البحر درويش لو مفيش فلوس تدفع بيها معاشات الموسيقيين فأنا هسلف النقابة من جيبي».



حرص المطرب إيمان البحر درويش على طمأنة جمهوره بفيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" ليكون هذا الظهور الأول له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وظهر إيمان فى الفيديو ممسكًا بالمايك بجانب الدكتور الخاص به، ويحاول الغناء، ويظهر عليه التعب ولم يستطع الحركة بشكل طبيعي كما فى السابق.