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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجنناني.. عزيز مرقة يثير الجدل حول خطوبته من المذيعة لينا طهطاوي

عزيز مرقه و لينا
عزيز مرقه و لينا طهطاوي

أثار الفنان الأردني عزيز مرقة؛  الجدل بعدما ظهر في صورة برفقه المذيعة  لينا طهطاوي بعد ظهورها ايضا في احدي البرامج.

وكتب عزيز مرقة على الصورة  " مجنناني " ؛ وظهر وهو يرقص مع لينا مما فتح باب التكهنات حول خطبتهم.

وحقيقة الأمر هي أن الصور والفيديوهات المنتشرة لـ عزيز مرقة ولينا الطهطاوي، هي من كواليس تصوير كليب جديد لـ عزيز مرقة بعنوان مجنناني، وتظهر البلوجر لينا الطهطاوي في الكليب موديل.


عزيز مرقة:

وكان قد طرح النجم الأردنى عزيز مرقة، أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى بعنوان "بتسألينى" والأغنية من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.


ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة خاصة، يجسد من خلالها مزيج من المشاعر عند الإجابة على أبسط الأسئلة وهو"كيف الحال؟"، فتارة يريد كاتب الأغنية أن يجاوب على السؤال بــ"أنا كويس" كما يفعل كل شخص، وتارة يريد أن يعترف وأن يقر بواقعه المرير، وعدم رضائه عن نفسه بــ"أنا قصة من غير كاتب"، ويترك صاحب الأغنية المجال لحبيبته، بأن تفهم ما يدور في خاطره عندما يقول "مش شايفة ولا سامعة الصوت".

وتقول كلماته:..
بتسأليني كيف الحال .. سؤال… جوابه صغير
كلمتين خليني أحكيهم .. شو يعني بده يصير
ولا أقولك ما بتعرفيني .. حتى لو بعد سنين
قدامك… شايفتيني .. ومش شايفه أنا مين
أنا حلم كبير عنوانه الفشل .. بحّار بيرسي على شط الزعل.

عزيز مرقة لينا طهطاوي

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