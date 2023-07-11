الموسيقيين: صورة إيمان البحر درويش سببت صدمة لنا ولن نتأخر في علاجه

أكد الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن الصورة التي انتشرت للفنان إيمان البحر درويش بمرضه، سببت صدمة كبيرة لنا، مشيرا إلى أن مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تحرك فور تداول الصورة المنتشرة للتأكد من صحة ما تم تداوله.

وقال محمد عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”: “ألوم على ابنة الفنان إيمان البحر درويش على نشر مثل تلك الصورة الصادمة”، مؤكدا أن الفنان إيمان البحر درويش له جمهوره الكبير ومحبيه.

لم يتم الرد عليه نهائياً.

وتابع المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن نقيب المهن الموسيقية ناشدت، على صفحته الخاصة، كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر درويش أو رقم ابنته، وبمجرد أن وصل الرقمين، قام النقيب بالاتصال بهما علي الفور وكان أحدهما مغلق والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً.

الخدمات العلاجية

وأشار محمد عبدالله إلى أن النقابة لن تأخر في علاج الفنان إيمان البحر درويش، وسيتم العمل على تقديم كافة الخدمات العلاجية.