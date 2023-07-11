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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تحرك من نقيب الموسيقيين بعد مرض إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش - مصطفى كامل

أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيانا لكشف تحرك النقابة بشأن حالة الفنان إيمان البحر درويش، بعد تدهور حالة الأخير الصحية. 

وقال مصطفى كامل في بيانه الصحفي: «بشأن الصورة المتداولة للفنان إيمان البحر درويش .. أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش .. وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض الزملاء الصحفيين تتضمن صوره للفنان علي فراش المرض». 

وتابع مصطفى كامل: «وقمت بالإتصال بكل من اعرفهم، بل وناشدت علي صفحتي الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للإستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر درويش او رقم أبنته .. وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدا، قمت بالإتصال بهما علي الفور وكان أحدهما مغلق والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً .. ثم أرسلت رساله علي صفحة السيدة أمنية نجلته، وأبضاً لم يتم الرد علي الرساله». 

وأضاف مصطفى كامل: «أعلن بصفة شخصة  ونقابية أنني والنقابة علي أتم الإستعداد لتقديم كل مايمكن تقديمه علي أكمل وجه بل وأكثر من ذلك، داعياً المولي عز وجل أن يمهلنا الوقت حتي نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتي تمام الشفاء بإذن الله». 

 

نقابة المهن الموسيقية وإيمان البحر درويش

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن موقف النقابة من الفنان  إيمان البحر درويش.

وقال محمد عبد الله "نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة".

صورة إيمان البحر درويش

نشرت ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة صادمة له تبين تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وظهر إيمان البحر درويش وقد فقد شعره وفقد الكثير من وزنه وبملامح متغيرة للغاية.

كشف الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر للنقابة، تفاصيل حول فترة توليه النقابة.

وقال مصطفى كامل، إنه استلم النقابة بعد أحداث 25 يناير 2011، ووقتها كانت خزينة النقابة خاوية، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت أنعش الخزينة وأصبح بها ما يقرب من 13 مليون ونصف المليون جنيه، مدعما قوله بمستندات عرضها على الشاشة.

وأضاف مصطفى كامل: «أنا قولت لـ إيمان البحر درويش لو مفيش فلوس تدفع بيها معاشات الموسيقيين فأنا هسلف النقابة من جيبي».

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