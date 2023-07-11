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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل: لا يوجد خلاف مع إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

أكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أنه تفاجأ بصورة المطرب إيمان البحر درويش، من خلال رسالة من صحفي.

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وأضاف مصطفى كامل، في تصريحات تلفزيونية، أنه علم من الصحفي أن هذه الصورة لـ المطرب إيمان البحر درويش، وأن ابنته هي من قامت بنشرها. 

ولفت إلى أن جميع الخلافات الخاصة به مع الفنان إيمان البحر درويش تم حلها في 2019، وأنه تقابل مع درويش في مجلس الدولة وتم حل جميع المشكلات.


وأشار مصطفى كامل إلى أن علاقته بـ إيمان البحر درويش جيدة، وأنه حاول الاتصال بالفنان من الدقيقة الأولى والتواصل مع أسرته.

وأوضح أنه حاول الاتصال بـ ابنة الفنان إيمان البحر الدرويش، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات له.


وكشف عن أنه كان يتحدث مع الفنان هاني شاكر، منذ دقائق، لعلاج الفنان إيمان البحر درويش.
 

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل الموسيقيين نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش المطرب ايمان البحر درويش

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