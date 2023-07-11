تقديرًا لمشواره الفني | المتحدة تتكفل بعلاج إيمان البحر درويش

أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.



وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

أصدر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- بيانا لكشف تحرك النقابة بشأن حالة الفنان إيمان البحر درويش، بعد تدهور حالة الأخير الصحية.

وقال مصطفى كامل في بيانه الصحفي: «بشأن الصورة المتداولة للفنان إيمان البحر درويش .. أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش .. وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض الزملاء الصحفيين تتضمن صوره للفنان علي فراش المرض».

وتابع مصطفى كامل: «وقمت بالإتصال بكل من اعرفهم، بل وناشدت علي صفحتي الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للإستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر درويش او رقم أبنته .. وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدا، قمت بالإتصال بهما علي الفور وكان أحدهما مغلق والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً .. ثم أرسلت رساله علي صفحة السيدة أمنية نجلته، وأبضاً لم يتم الرد علي الرساله».

وأضاف مصطفى كامل: «أعلن بصفة شخصة ونقابية أنني والنقابة علي أتم الإستعداد لتقديم كل مايمكن تقديمه علي أكمل وجه بل وأكثر من ذلك، داعياً المولي عز وجل أن يمهلنا الوقت حتي نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتي تمام الشفاء بإذن الله».