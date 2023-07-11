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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل: مستعدون لتقديم المساندة المالية والمعنوية لـ إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

نفى مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وجود خلاف بينه وبين الفنان إيمان البحر درويش، مؤكدا أن تلك الخلافات انتهت منذ عام 2019، خلال لقائهما داخل مجلس الدولة، أثناء نظر طعن "درويش" ضد النقابة التي ادعى محاميها أن الأخير كان مشطوبًا خلال فترة تولى كامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية "ETC"، اليوم الثلاثاء، أنه اقر خلال الجلسة أن "درويش" لم يشطب خلال فترته، وقال: “كان يوم جميلًا؛ بعدها تواصلنا وتكلمنا إلى أن انقطعت الأخبار منذ عام ونصف”.

وأشار إلي أنه فوجئ في الثانية صباحًا أن أحد الصحفيين أرسل له صورة إيمان البحر درويش المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم يتحقق من الملامح، إلا انه صدم عندما علم أنها منشورة على صفحة ابنة الفنان عبر موقع «فيسبوك».

وأكد أنه حاول الاتصال برقم إيمان البحر درويش إلا أنه وجدته خارج نطاق الخدمة؛ فتعمدت تصوير فيديو لتوضيح الأمر، واتصل بابنته عدة مرات لكنها لم ترد، وهو ما دفعه لإرسال رسالة على حسابها على موقع «فيسبوك»؛ أكد فيه الاستعداد لتقديم ما يلزم على المستوى النقابي.

مصطفى كامل يناشد الجماهير بالدعاء لإيمان البحر درويش

وأضاف: “حاولت الاتصال بالشاعرعوض بدوي؛ لقربه من إيمان البحر درويش، إلا أنه لم يرد علي رغم اتصاله به أكثر من 10 مرات، وقال النقابة جاهزة تماما لكل أشكال المساندة المالية والمعنوية والأدبية، وقولي لي كيف أوصله”.   

وطلب من الجمهور الدعاء للفنان بتمام الشفاء وأن يرده الله سالمًا لأهله وأسرته، متوجهًا بالشكر والتحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها المشرف لمصر كلها.

جدير بالذكر أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

وأفادت «المتحدة»، في بيان رسمي صادر عنها، بأنها تتواصل مع أسرة الفنان إيمان البحر درويش لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

مصطفى كامل إيمان البحر درويش الفنان إيمان البحر درويش نجي أنور ETC برنامج مصر جديدة

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