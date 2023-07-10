عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

ارشيفية
ارشيفية

على الرغم من فائدتها للبعض، لا تزال السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بمثابة شيطان متخفٍ يوسوس لضعاف النفوس بارتكاب الكبائر مزينها لهم كصغائر، وهو ما حدث مع بنت المنصورة.

txt

محمد صلاح بين غاضب منه ومدافع عنه.. حكاية رقصة فرعون التي ألهبت الجماهير ضده

txt

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

حيلة المراهقة لابتزاز أهلها

حكاية مكررة للانفلات وعدم وجود رقابة أسرية، بطلتها مراهقة لم تتخط 17 عاما، خططت ودبرت خطة لتلطيخ سمعة عائلتها التي تسعى وتكد من أجل رؤيتها بثوب الزفاف.

بنت المنصورة 

كان لـ مروة بنت المنصورة رأي يخالف رأي أسرتها، بعد أن تعرفت على أحد الشباب "مسجل" عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتكررت لقاءاتهما، حتى فكرت معه في ابتزاز أهلها.

txt

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

txt

تفاصيل ساعات الرعب في جمصة| بدأت بلعبة ملاهي وانتهت بحريق مروع..القصة الكاملة

كشف لغز اختفاء فتاة المنصورة

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى العميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "حمدى. م - 63 عامًا - عامل زراعي"، مقيم بعزبة نسيم 2 التابعة لقرية طناح، بشأن غياب ابنة شقيقه "مروة - 17 عامًا"، طالبة بالصف الثاني الثانوي عن المنزل، بعد أن غادرت المنزل لإصلاح جهاز التابلت الخاص بها، حيث أغلقت هاتفها المحمول.

قوات الامن 

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد الحسيني رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع الأمن العام، وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس المباحث، حيث أسفرت جهود البحث عن كشف غموض الواقعة.

وتبين أن الفتاة هربت مع شاب تعرفت عليه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، واتفقا على مساومة الأهل، قبل أن يترك المتهم الفتاة في مدينة المنصورة، لتعود إلى أهلها.

بتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر بذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​

txt

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

txt

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

المفاجآت تتكشف أمام النيابة 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل جديدة في قضية اختفاء الفتاة، حيث اتضح في التحقيقات أن الأسرة تلقت اتصالا من أحد الأشخاص أفاد بأن الفتاة بحوزته وأنه متواجد في مدينة الإسماعيلية، طالبًا مبلغ 500 ألف جنيه لتحريرها، ومع تكثيف البحث تبين أن الخاطف ترك الفتاة في مدينة المنصورة بعد الإبلاغ باختفائها.

باستدعاء المذكورة وسؤالها أقرت بأنها تعرفت على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتادت التنزه معه، وبعد تأخرها في إحدى المرات اتفقت معه على اختلاق الواقعة لتلافي عقاب الأهل.

الفتاة 

وأضافت الفتاة أنها توجهت مع المتهم الأول إلى إحدى الشقق السكنية "لا تعلم مكانها"، وكان في انتظارهما شخصان آخران "لا تعلم هويتهما"، وأجريا الاتصال الهاتفي بالأهل لمساومتهم، ثم اتفقت معه بعد ذلك على تركها في مدينة المنصورة لتعود لأهلها خشية افتضاح أمرهما.

وبإجراء التحريات، جرى التوصل إلى هوية المتهم "محمد. إ. ر" 35 عامًا - عاطل، ومقيم عزبة الحازمي مركز السنبلاوين، مسجل سبق اتهامه في ٥ قضايا "تحريض فتاة على الهرب - تزویر - ضرب - تشهير - اغتصاب"، ودلت التحريات على أنه بالاتفاق مع الفتاة وآخر يُدعى "محمد. ش. ا" 30 عامًا - سائق "توكتوك"، مقيم بعزبة شعبان مركز السنبلاوين، سبق اتهامه في جنحة ضرب، ومتهم ثالث، اتفقوا على إخفاء الفتاة ومساومة الأهل.

الفيسبوك وسنينه بنت المنصورة هربت مع عشيقها مساومة أهلها افتضح أمرهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

حرق جثث وتطهير عرقي.. تقرير يكشف جرائم القوات الإثيوبية في إقليم تيجراي

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ