ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

دائما ما يبهرنا عدد من البلوجرز بسبب بساطة ما يطرحونه من موضوعات وهمية تتسبب في مزيد من الجدل والسخرية، مثلما حدث مع إحدى الفتيات على موقع تيك توك، حيث تتحدث عن مشكلة تراها بشعة بمزيد من الأسى وكأنها فقدت عزيز عليها.

مأساة في عيد الميلاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نشرته إحدى الفتيات "بلوجر" تحكي فيه مأساتها في يوم عيد ميلادها.

وظهرت الفتاة ممسكة بمشروب تتحدث في الفيديو بحزن قائلة: صباح الخير يا جماعة، أنا النهاردة في اختبار كبير قوي من ربنا، عايزاكوا تدعولي كتير من قلوبكم، النهاردة كان عيد ميلادي، وجايبة فستان جديد وسلايدز وشنطة جديدة، وللأسف الشنطة مجتش، واضطر البس شنطة من القدام".

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

وتابعت الفتاة: "بقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس في يوم زي ده النهاردة عيد ميلادي كان نفسي افرح زي البنات".

وأضافت: "بقول هي محنة وبحاول اصبر نفسي، بس فعلا كنت محتاجاها ومش عارفة أعمل ايه في المحنة دي ولا هاقضي اليوم ازاي من غير استمتاع".

انتقاد حاد وسخرية من صاحبة عيد الميلاد

فور نشر الفيديو على مستوى كبير، تفاعل متابعي تيك توك وفيسبوك مع صاحبة المشكلة ومأساتها التي تراها محنة وابتلاء من الله.

وكتبت إحدى المتابعات منتقدة الفتاة: "ومن تكون انت؟؟ وماذا قدمت من اختراعات لأجهزة طبية أو أدوية تفيد بمعالجة أمراض البشرية".

وكتب آخر ساخرا: "فعلا محنة جامدة، خصوصا ل برتي جيرل.. ممكن تروحي أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق النسوان، وأكيد هيعملوا أي أكشن".

في حين كتبت متابعة: "روحي يا شيخة وربنا ما يحرمك من الهبل"، وأضافت رابعة تعليق يدل على تفاهة الموقف: "انتي اللي مجيتيش مش الشنطة"، وسخرت فتاة منها وكتبت: "قطعتي قلبي بجد".