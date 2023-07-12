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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

صدى البلد

مناوشات وتشابك بالألفاظ وأصوات مرتفعة داخل الحي الراقي، بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته، أثناء تنفيذ قوات قوات الشرطة قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها في كومبوند شهير بأكتوبر.. تلك المناوشات انتهت داخل قسم أكتوبر أول، بعدما اقتادت قوات الأمن حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة.

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التحفظ على مطرب المهرجانات

تحفظت قوات أمن الجيزة، على مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بعد التراشق بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق، اثناء تمكينها من فيلته.

واقتاد ضباط قسم أول أكتوبر، المطرب حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة الى القسم، للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

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شاكوش لزوجته: هاوريكي

قال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش، إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين، بعد خروج أسرة شاكوش، هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: "هاوريكي.. أنتي هاتقعدي بعد كده لوحدك"، إضافة الى سبها بالفاظ جارحة، ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه، وتوجهت ريم طارق الى قسم شرطة اول اكتوبر لاثبات تعدي عليها وسبه لها.

وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق، بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية، وأجرى ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش داخل قسم الشرطة بالاستماع لاقواله.

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قرار تمكين وطرد أسرة شاكوش

توجهت قوات من قسم شرطة اول أكتوبر بمديرية امن الجيزة، لتنفيذ قرار تمكين ريم طارق من فيلا زوجها حسن شاكوش بكومبوند شهير.

وتم طرد أسرة حسن شاكوش بالكامل من الفيلا، حيث كان يتواجد بداخلها والدته واشقائه وزوجاتهم، حوالي 10 افراد، ودخلت ريم الى الفيلا في حضور محاميها فهد مرزوق وقوات الشرطة لتسليمها الفيلا بمشتملاتها.

وكانت حصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار تمكين من فيلا زوجها بكومبوند شهير في مدينة 6 أكتوبر للإقامة بها بعد اتهامها لشاكوش بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

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تزوير في قسيمة زواج

قال فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش، إن موكلته مثلت أمام نيابة اكتوبر اول لسماع اقوالها في اتهام شاكوش لها بالادلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

وطالب دفاع زوجة شاكوش أمام النيابة، بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيد، خاصة ان ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الاول، حتي يقدمها للماذون ويثبت انها "ثيب" وليست بكرا، وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش، حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بانها مسجل بها انها بكر رشيد.

وقدم المحامي، ادلة تثبت سلامة موقف موكلته، واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج"، حيث مثلت زوجة حسن شاكوش أمام جهات التحقيق للاستماع إلى أقوالها في كافة الاتهامات الموجهة اليها، مؤكدة ان زوجها هو من طردها من منزل الزوحية واستولى على قائمة منقولاتها وايصال امانة مقابل مؤخر الصداق.

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اتهام زوجة شاكوش بالسرقة

عقب الاستماع لاقوالها، وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش، تهمتي الادلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه.

ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما.

كان قد تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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شاكوش أمام النيابة غدا

غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، ديوان قسم شرطة اكتوبر اول بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد اثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلته في كومبوند شهير باكتوبر.

ويمثل صباح غد شاكوش وريم امام نيابة اكتوبر اول للادلاء باقوالهما في المحاضر المتبادلة بينهما حيث اتهم كل منهما الاخر بالسب والشتم وحررت ريم المحضر رقم ٤٠٢٥ لسنة ٢٠٢٣ اداري أكتوبر اول.

من المسرح إلى البوكس اقتياد حسن شاكوش سيارة الشرطة مطرب المهرجانات كومبوند شهير بأكتوبر ريم طارق

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