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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

ارشيفية
ارشيفية

تصدر هاشتاج إلغاء حفل المطرب العالمي "ترافيس" قوائم موقع تويتر، وسط حالة من الجدل بعد انتشار أخبار الحفل في الأهرامات، حيث ضمت التغريدات المنشورة صوراً ومعلومات عن طقوس غريبة، واتهامات له أنه يسخر حفلاته من أجل إقامة "طقوس شيطانية".

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حفل مثير للجدل تحت سفح الاهرامات

يستعد الرابر العالمي ترافيس سكوت، لاحياء حفله الغنائي المقرر إقامته بـ "سفح الأهرامات" يوم 28 يوليو الجاري، حيث أعلن في وقت سابق أن هذا الحفل هو موعد إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا".

وتزامن الإعلان عن الحفل، انتشار هاشتاج على السوشيال ميديا يهاجم حفل "سكوت" ويطالب بإلغائه "إلغاء _ حفل_ترافيس"، في الوقت الذي نفذت فيه تذاكر الحفل على الرغم من ارتفاع قيمتها في السوق الموازية.

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الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وسادت موجة من الغضب لدى عدد كبير من الجماهير، عقب الإعلان عن إقامة حفل مغني الراب الأمريكي “ترافيس سكوت” المقرر إقامته تحت سفح الأهرامات.

يرجع سبب الغضب إلى اتهام البعض “سكوت” بممارسة طقوس ماسونية في حفلاته وبأنه من مناصري حركة "الأفروسينتريك" التي يدّعي أفرادها أن بناة الحضارة الفرعونية ليسوا أبناء مصر.

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أسعار التذاكر

وتم الكشف عن أسعار تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت من أمام الأهرامات، حيث قسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري، والفئة الثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VI.

وأكد القائمون على الحفل منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير تماما، مع منع دعوات الصحفيين والقنوات، خاصة أن البث موجة للغرب بصورة أكبر.

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من هو ترافيس سكوت؟

مغني راب أمريكي، ولد بهيوستين في تكساس 30 أبريل عام 1991، لديه 32 عاما، يقيم الآن بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية.

اكتسب سكوت سمعة سيئة بسبب الخلافات والقضايا القانونية المتعلقة بالسلامة في حفلاته الموسيقية، وحدثت أزمة خلال غناءه في مهرجان Astroworld في تكساس، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة مئات آخرين، من بينهم أطفال، مما جعل هذا الحفل يوصف بأنه من أكثر الحفلات دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع ذلك أسر الضحايا إلى إقامة عشرات الدعاوى القضائية ضده أمام القضاء الأمريكي، حيث يتهم بأنه يسخر حفلاته من أجل إقامة "طقوس شيطانية"، كما اشتهر بإعلانه دعمه لحركة “الأفروسنتريك” المعادية للهوية المصرية.

وحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فقد تداول نشطاء حينها صوراً للحفل تظهر شكل البوابات المرعبة التي صممت على شكل فم سكوت نفسه والنيران تحيط بها، وهو ما يرجح الإشارة إلى أن الحفل يقع ضمن الطقوس الشيطانية، وأن القتلى فيه كانوا بالفعل بمثابة "قرابين بشرية".

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علاقة سكوت بالماسونية

اعتاد المطرب "ترافيس سكوت" إقامة العديد من الطقوس الشيطانية في حفلاته، وهو ما جعل العديد يتسأل هل "ترافيس سكوت" ماسوني؟، أم ما يقوم به مجرد استعراضات يؤديها ليجعل لنفسه شخصية منفردة بذاتها.

وظهرت في حفلاته السابقة علامات ترمز إلى الموت بالفعل، كذلك غرابة المشاهد التي يتعرض لها الحضور في حفلاته ترجح أنه ينتمي إلى الماسونية، بما تتسم به من صفات تلقى في قلوب الحاضرين الرعب، وهي ذات ما تتسم به المشاهد التي تنتمي إلى الماسونية.

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انذار رسمي لنقيب الموسيقيين

لجأ أحد المحامين، إلى توجيه إنذار رسمي علي يد محضر للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لالغاء التصريح الصادر من النقابة بالسماح لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت بإقامة حفله الغنائي يوم 28 الجاري تحت سفح الأهرامات. 

وجاء في أسباب الإنذار، الرفض المجتمعي لاقامة هذا الحفل علي الأراضي المصرية، نظرا لخلفية المطرب الأمريكي المعروفة بإنه من اشد الداعمين للماسونية العالمية ومنظمة الافروسنتريك المناهضة للهوية المصرية والتراث الحضاري المصري، فضلا عن ان المادة الترويجية التي يستعين بها المغني الامريكي تضم رموزا واكوادا ماسونية، بداية من شكل البوابة، ورمز العين، والمثلث، والإله “مولخ” على بوابة التصميم، الذي يقبل القرابين مقابل الشهرة والأموال، بخلاف نوع ترددات الموسيقى التي تستخدم في مثل هذا الحفلات بما لها تأثيرا على شحن الأجواء بالطاقة المزاجية الغريبة.

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