خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج تجديد حبس موظفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بقتل أبنائها الثلاثة "ولد وبنتين" عن طريق وضع مادة سامة لهم في الطعام؛ للتخلص منهم؛ لانفصالها عن زوجها ووجود خلافات بينهما حول حضانة الأطفال، بدائرة مركز شرطة المنشأة.

قتلت أطفالها بسندوتشات مسمومة

أدلت المتهمة شريهان «37 سنة- موظفة»، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة بحبة الغلة السامة، التي قدمتها لهم في سندوتشات وعصائر أثناء اصطحابها لهم في نزهة بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، انتقامًا من زوجها، بعد رفعها قضية «خلع» ضد زوجها، وإصراره على أخذ الأطفال في حضانته.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق، إن خلافات وقعت بينها وبين زوجها منذ فترة بسبب سلوكه السيئ معها وضربه لها وللأطفال، وأن الحياة بينهما صارت مستحيلة، وأنها طلبت منه الطلاق بعد فشل جميع المحاولات في إصلاحه.

الخلع هو الحل

لجأت شريهان إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها بعد رفضه طلاقها، وأضافت بأنه أصر على أخذ الأطفال منها «بنتان وولد»، وبعد تدخل من الأقارب تم الاتفاق بينهما أن ترى أطفالها يومين في نهاية الأسبوع، تصطحبهم للمبيت معها والخروج بهم والتنزه، وهو ما اعتادت عليه طوال الفترة الماضية.

وأضافت المتهمة، أن أطفالها كانوا يحكون لها عن قسوة أبوهم معهم في الأيام التي يقيمون معه فيها، وأنهم يشعرون بالخوف الشديد منه.

خطة الخلاص بحبة الغلة

مع إصرار الزوج على أخذ الأطفال لحضانته، ولخوفها عليهم من الحياة القاسية التي يعيشونها، حضرها التفكير بأن الموت أفضل لهم لأنهم صغار، وسيكون مصيرهم بعد الموت الجنة، وهذا أفضل لهم من العذاب الذي تعيشه هي ولا ترضاه لهم.

قررت الام التخلص من الأطفال انتقامًا من زوجها وراحة لهم، فقامت باصطحابهم للتنزه بدائرة القسم، وأحضرت معها حبوب «حفظ الغلال السامة»، واشترت لهم سندوتشات وعصائر ووضعت فيها «حبة الغلة السامة»، وتناولها الأطفال ما تسبب في إصابتهم على الفور بحالة إعياء وقىء، لافتة الى أنها لم تحتمل منظر تعب أطفالها وصراخهم فسارعت بطلب النجدة من الأهالي وطلب الإسعاف، التي حملتهم على الفور إلى المستشفى الجامعي، لكنهم فارقوا الحياة.

إشارة من مستشفى سوهاج

في يوم 16 يونيو الماضي، تلقى مأمور مركز شرطة المنشأة، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الاشقاء "ريم. ح" 8 أعوام، "بسمة. ح" 7 أعوام، "أمين. ح" 6 أعوام، ويقيمون دائرة المركز مصابين بإعياء وتوفيت الأولى والثانية أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وفي وقت لاحق لفظ الطفل الثالث أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج اللازم بالمستشفى.

وأفادت والدتهن "شريهان. ف" 37 عامًا موظفة، بأنه أثناء خروجهم للتنزه وتناول أبنائها بعض الأطعمة بكثرة "حلوى، آيس كريم"، رغم إصابتهن بمرض السكري، شعروا بإعياء فنقلتهم للمستشفى وتوفيت الأولى والثانية عقب ذلك.

كذب ادعاء الأم وحبسها

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، حقيقة الواقعة، إذ تبين أن والدتهم المذكورة وضعت لهم مادة سامة في الطعام؛ لإنهاء حياتهم؛ لانفصالها عن زوجها، ووجود خلافات بينهما حول حضانة الأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأمرت نيابة قسم ثان مدينة سوهاج، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معها، وطلبت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعى لبيان سبب وفاة الأطفال الثلاثة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، وباشرت التحقيقات بإشراف المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج.