أول دوري مع الأحمر بعد ساعات من التوقيع..سر اللقطة المثيرة لـ إمام عاشور في مدرجات الأهلي

بين حالة من التأكيد على توقيعه والتشكيك في الأمر، حسم النادي الأهلي صفقة لاعب الزمالك السابق إمام عاشور، في ظل سعى إدارة النادي الأهلي الى تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد، خاصة في ظل احتراف ورحيل عدد من نجوم الفريق، إلا أن اللقطة التي أثارت حفيظة الزملكاوية، تمثل في الاعلان المثير للجدل عن صفقة إمام، وظهور اللاعب في مقصورة ستاد القاهرة بجوار أمير توفيق، خلال مباراة الأهلي وحرس الحدود، ليكون مشاركا في تسلم درع الدوري، لتأكيد الصفقة، وهو ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضربة معلم

أثار ظهور لاعب الأهلي المنضم حديثا للقلعة الحمراء، إمام عاشور، في مقصورة ستاد القاهرة العديد من ردود الأفعال بين جماهير الأهلي والزمالك، ليظهر تعليق ضربة معلم بين جماهير الناديين.

وظهر إمام عاشور في مقصورة الاستاد بجوار مدير التعاقدات أمير توفيق، خلال مباراة ختام الدوري أمام حرس الحدود، ليشهد تسلم الأهلي لدرع الدوري، الذي تم تأجيله بعد مباراة الزمالك التي حسمها الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

صفقتين ناريتين للأهلي

نجح المارد الأحمر بالفعل في إنهاء صفقتين حتى الآن بالانتقالات الصيفية، على أن يتم الإعلان الرسمي عنهما خلال الساعات القليلة المقبلة.

وارتبط اسم الأهلي مؤخرا بالتعاقد مع جاكسون موليكا، والبرازيلي جوستافو سوزا، الا ان الصفقة التي تم حسمها فعليا هي توقيع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق للأهلي، وارتدى التيشيرت الأحمر رسميا.

ووفقا للتقارير الصادرة عن الأهلي، وقع عاشور على اللانضمام للأحمر، مقابل 3 ملايين دولار، قادما من ميتلاند الدنماركي، ليحل محل حمدي فتحي، الذي انضم لصفوف الوكرة القطري مؤخرا.

صفقات في الطريق

ثاني صفقات المارد الأحمر، هي التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى الأهلي، إلا أن الفريق الكوري الجنوبي طلب تعليق المفاوضات في الوقت الحالي.

وبرر الإعلامي أمير هشام، سبب تعليق المفاوضات، خلال برنامجه التليفزيوني، قائلا: "طلب الفريق الكوري الجنوبي، جاء بسبب رغبته في توفير البديل المناسب له، خاصة بعد إنهاء التفاوض بين الأهلي واللاعب".

ثاني مغربي في القلعة الحمراء

أشارت تقارير الأهلي، إلى نجاح مسؤولو النادي، في إبرام التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي رضا سليم، عقب الدخول في مفاوضات قوية مع الفريق المغربي، والوصول إلى اتفاق نهائي، بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وأكدت القناة الثانية المغربية، أن مسؤولو النادي الأهلي، تواصلوا إلى اتفاق نهائي مع الجيش الملكي، من أجل إتمام التعاقد مع رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وضمه إلى الفريق الأحمر، بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر، واللاعب وقع على رغبة انتقال إلى القلعة الحمراء، وتم انهاء كل شيء مقابل دفع 2 مليون دولار، ليصبح اللاعب المغربي الثاني في صفوف الأهلي .

هل يرحل القندوسي عن الاهلي؟

فجر أحمد شوبير، الإعلامي بقناة أون تايم سبورت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل أحمد القندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على تعليمات من قبل السويسري مارسيل كولر.

ووافق كولر على رحيل اللاعب بشرط ضم أحد الصفقات القوية، وهو رضا سليم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي.