مشهد لا يليق.. تامر أمين يكشف حقيقة نقل درع الدوري في كيس بلاسيتك

علق الإعلامي تامر أمين، على الصورة المتداولة لدرع الدوري المصري، وهو موضوع داخل كيس، قائلا: الدنيا مقلوبة على اللقطة دي.. درع الدوري يصل إلى الاستاد وهو داخل كيس بلاستيك أسود".



وأضاف “تامر أمين” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، تلك الصورة لا تصح من اتحاد الكرة المصري أو رابطة الأندية، وكان لازم نتصرف في نقل الدرع بشكل لائق".



وأكمل: “الدوري العام أهم بطولة محلية ينظمها الاتحاد ورابطة الأندية..ونقلة بهذا الشكل أمام العلن مهينة وغير لائقة”.

واسترسل:" البرنامج تواصل مع رابطة الأندية المسئولة عن تسليم الدرع اليوم، قبل الهواء، للسؤال عن حقيقة الصور، والرابطة أكدت على الدرع لم يصل إلى الاستاد بهذا الشكل، بل وصل في الواحدة ظهرًا معززًا مكرمًا، ثم طلب انتقاله في السابعة مساء من المكان الموجود فيه بجوار مقصورة الإعلاميين والمركز الصحفي، إلى أسفل المقصورة لتسهيل تسليمه فيما بعد للاعبي النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة".





وأوضح:" بالرغم من الحقيقة، إلا أن ذلك لا يصح، أقدر أن المشكلة أقل الآن، لأنه لو جاي من اتحاد الكرة بهذا المنظر فهي فضيحة، متابعا:"هذا مشهد لا يليق".