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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشناوي ماشي| 3 حراس مرمى يقتربون من عرين الأهلي.. من هم ؟

صدى البلد

لا تزال أنباء الصفقات ما بين راحلون وصفقات قادمة تسيطر على أحاديث جماهير القلعة الحمراء، في ظل البطولات التي تنتظر مشاركة الأهلي، إلا أن الحديث عن رحيل الشناوي صمام أمان القلعة الحمراء، إلى النصر السعودي ليزامل رونالدو وماني، جعل القلق يسيطر على جماهير المارد الأحمر.

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رحيل الشناوي إلى النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن موافقة النادي الأهلي، على رحيل محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 8 ملايين دولار.
ووفقًا لصحيفة "المغرب" التونسية فإن نادي النصر السعودي قدم عرضا جديدا لضم محمد الشناوي، من الأهلي الميركاتو الجاري، مشيرة إلى أن الأهلي قد وافق على بيع محمد الشناوي لنادي النصر السعودي مقابل 8 ملايين دولار.

وكان محمد الشناوي قد قاد الأهلي للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا واستعادة الدوري المصري الغائب عن القلعة الحمراء منذ عامين.

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موقف كولر من رحيل الشناوي

قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: المفاوضات مع محمد الشناوي، وليس النادي الأهلي، حتى هذه اللحظة كلها مكالمات شفهية مع الحارس ولا توجد أي عروض رسمية.

وأضاف: «محمد الشناوي جس نبض الإدارة وأكد لهم احتمالية تلقيه عرضًا من الدوري السعودي، ووصل الكلام لمحمود الخطيب، وتحدث مسؤولو الأهلي مع كولر، مدرب الأهلي، وأكدوا له أن محمد الشناوي، احتمال أن يكون لديه عرض من الدوري السعودي، وهو يرغب في الرحيل، لأنه قدم كل ما لديه للنادي الأهلي، وضحى أكثر من مرة بالعروض».
وتابع: «رد كولر، كان أنا لن أكون أقل تقديرًا منكم لـ محمد الشناوي»، ليوافق كولر على رحيل محمد الشناوي، حال تلقيه عرضًا رسميًا من الدوري السعودي، فلديه ثقة في الحراس الموجودين مع الفريق.

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المرشحون لخلافة الشناوي

يأتي محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، في مقدمة قائمة المرشحين لخلافة محمد الشناوي في النادي الأهلي الموسم المقبل.
وانضم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، للحراس المرشحين للانتقال للنادي الأهلي، إضافة إلى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «في حال رحيل محمد الشناوي الأهلي لن يتعاقد مع حارس جديد وسيعتمد على على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وهناك حارس متميز جديد في صفوف الناشئين اسمه حازم جمال، سيكون له مستقبل كبير وهو حارس مميز جدًا».

وتابع شوبير: «علي لطفي موضوعه منتهي مع زد، وتم الاتفاق على كل شيء ولكن الأهلي ينتظر معرفة موقف الشناوي النهائي، لأنه في حال رحيل الشناوي فسيتراجع الأهلي عن بيع على لطفي لنادي زد، بس في نفس الوقت مسؤولي نادي زد حاليًا يضغطون على الأهلي لمعرفة القرار النهائي بشأن الحارس حتى يرتبوا أوراقهم للموسم الجديد ويتفقون مع حارس جديد حال فشل الحصول على خدمات على لطفي».

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