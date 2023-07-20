طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

تصدر هاشتاج إلغاء حفل المطرب العالمي "ترافيس" قوائم موقع تويتر، وسط حالة من الجدل بعد انتشار أخبار الحفل في الأهرامات، حيث ضمت التغريدات المنشورة صوراً ومعلومات عن طقوس غريبة، واتهامات له أنه يسخر حفلاته من أجل إقامة "طقوس شيطانية"، ومثلما أثار الاعلان عنها قلق البعض، أثار نبأ الغائها قلق نسبة اكبر.

إلغاء حفل الرابر ترافيس سكوت

قررت نقابه المهن الموسيقيه الغاء تصاريح اقامه حفل الربر العالمي ترابز كود المفترض الذي كان مفترضا اقامته امام الاهرامات او تحت سطح الاهرامات يوم 28 يوليو الحالي ياتي قرار نقابه المهن الموسيقيه بعدما تابعه عدد كبير من المعلومات والفيديوهات المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتواء حفلات سكوت على بعض الممارسات التي لا تتماشى مع ثقافه وهويه الشعب المصري وفقا لبيان النقابه

حفل مثير للجدل تحت سفح الاهرامات

يستعد الرابر العالمي ترافيس سكوت، لاحياء حفله الغنائي المقرر إقامته بـ "سفح الأهرامات" يوم 28 يوليو الجاري، حيث أعلن في وقت سابق أن هذا الحفل هو موعد إطلاق ألبومه الجديد "يوتوبيا".

وتزامن الإعلان عن الحفل، انتشار هاشتاج على السوشيال ميديا يهاجم حفل "سكوت" ويطالب بإلغائه "إلغاء _ حفل_ترافيس"، في الوقت الذي نفذت فيه تذاكر الحفل على الرغم من ارتفاع قيمتها في السوق الموازية.

الغضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وسادت موجة من الغضب لدى عدد كبير من الجماهير، عقب الإعلان عن إقامة حفل مغني الراب الأمريكي “ترافيس سكوت” المقرر إقامته تحت سفح الأهرامات.

يرجع سبب الغضب إلى اتهام البعض “سكوت” بممارسة طقوس ماسونية في حفلاته وبأنه من مناصري حركة "الأفروسينتريك" التي يدّعي أفرادها أن بناة الحضارة الفرعونية ليسوا أبناء مصر.

أسعار التذاكر

تم الكشف عن أسعار تذاكر حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت من أمام الأهرامات، حيث قسمت إلى فئتين الأولى VIP Golden Circle ووصل سعرها إلى 6500 جنيه مصري، والفئة الثانية Premium ووصل سعرها إلى 4 آلاف جنيه مصري، مع نفاذ تذاكر الـ VIP.

وأكد القائمون على الحفل منع دخول من هم أقل من 16 عاما، كما تمنع كاميرات التصوير تماما، مع منع دعوات الصحفيين والقنوات، خاصة أن البث موجة للغرب بصورة أكبر.

مجرد حفل أم بوابة للجحيم ؟

عقب انتهاء الحفل، تم مسح كافة الفيديوهات التي تم تصويرها، والحوادث التي حدثت، وكشف عالم أمريكي عن أن بوابات الحفلة كانت تشبه بوابات الجحيم، ووصف الجماهير في الحفل بأنها جزء من الجحيم نفسه، حتي تيشرت الفنان نفسه كان مرسوما عليه بشر تدخل من بوابة وتخرج بلون أحمر.

وأضاف العالم الأمريكي، أن نوع الموسيقي التي كانت في الحفل تحفز الجانب الشيطاني داخل الإنسان، وتدفع العقل اللا واعي الى تقديم أشياء غير طبيعية، وهو سبب حالات التشنجات وبعدها الموت.

من هو ترافيس سكوت؟

مغني راب أمريكي، ولد بهيوستين في تكساس 30 أبريل عام 1991، لديه 32 عاما، يقيم الآن بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية.

اكتسب سكوت سمعة سيئة بسبب الخلافات والقضايا القانونية المتعلقة بالسلامة في حفلاته الموسيقية، وحدثت أزمة خلال غناءه في مهرجان Astroworld في تكساس، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة مئات آخرين، من بينهم أطفال، مما جعل هذا الحفل يوصف بأنه من أكثر الحفلات دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ودفع ذلك أسر الضحايا إلى إقامة عشرات الدعاوى القضائية ضده أمام القضاء الأمريكي، حيث يتهم بأنه يسخر حفلاته من أجل إقامة "طقوس شيطانية"، كما اشتهر بإعلانه دعمه لحركة “الأفروسنتريك” المعادية للهوية المصرية.