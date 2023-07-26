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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اليوم الأشرس في حالة الطقس| كم تصل درجة الحرارة اليوم ؟

صدى البلد

لا يزال المصريون يعيشون على صفيح ساخن، بسبب درجات الحرارة وموجة من الطقس الحار، التي تضرب شرق البلاد وغربها بلا هوادة، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

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أشرس موجات الحر تضرب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن درجات الحرارة التي يتم تسجيلها حتى الآن، والموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد، هي الأشرس خلال تلك الأيام، ووصلت فيها درجات الحرارة العظمى على القاهرة فى الظل 39 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، إلى أنه خلال هذا الأسبوع متوقع أن تصل العظمى على القاهرة لـ 39 درجة أيضًا، وهى درجة الحرارة المقاسة فى الظل، ومع ارتفاع فى نسب الرطوبة تزداد درجات الحرارة المحسوسة لتقارب 42 درجة.

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مدة الموجة شديدة الحرارة

وأضافت غانم، أن الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومتوقع أن تقل حدتها نسبيا مع بداية أغسطس، ولكن يظل ارتفاع نسب الرطوبة العامل الرئيسى فى الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وعن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها خلال هذا الأسبوع، أشارت إلى أن القاهرة تتراوح فيها العظمى المقاسة فى الظل بين 36 و 39 درجة على القاهرة الكبرى، وتتراوح من 44 و45 درجة على جنوب الصعيد، وبين 33 و34 على السواحل المطلة على البحر المتوسط.

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أعلى درجة حرارة في القاهرة 

وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 40 لـ 42، وتظل الموجة شديدة الحرارة نتيجة استمرار تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. 

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

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نشاط رياح محدود

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم، نشاط رياح محدود على بعض المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46  والصغرى  29 درجة.

اليوم الأشد حرارة درجة الحرارة درجات الحرارة الطقس الحار أشرس موجات الحر الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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