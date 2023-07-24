الخامسة عالميا طلبا للسبائك.. لماذا يشتري المصريون الذهب رغم الحالة الاقتصادية؟

لا يزال الذهب ذلك المعدن الأصفر يداعب المصريون ببريقه ليقبلون على شرائه بشكل مكثف، وهو ما يفسر أن حجم استهلاك المصريين للذهب يتراوح من 23 إلى 30 طن سنويا، قبل ان يقفز خلال عام إلى 80 طنا.

الذهب زينة وخزين

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المصريين اشتروا 80 طن ذهب خلال العام الماضي، لأنهم يرونه زينة وخزينا، ويمكن تحويله لكاش في أي وقت باعتباره مخزن قيمة، مضيفا «كان هناك إقبال كبير لشراء سبائك الذهب في الفترة الماضية».

وأضاف عشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطن ومواد البناء والذهب والحديد والسماد من السلع التي تتم دراسة إضافتها للتداول عليها في منصة البورصة السلعية، التي تهدف إلى ضبط الأسعار بين الشركات.

هل أثر سعر الدولار على شراء الذهب؟

يؤثر ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه على الذهب في مصر، ما يرفع من لجوء المصريين كرد فعل طبيعي للاستثمار في الذهب، ويظهر ذلك في ارتفاع الطلب عليه والاستهلاك وفق البيانات الحكومية عن الذهب.

ويلجأ كثيرون للاستثمار في الذهب خلال الفترة الحالية، بسبب صعوده المتكرر بشكل يعتبر شبه يومي، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك المصريين من المعدن الأصفر وزيادة الطلب عليه مقارنة بالسنوات الماضية من نفس الاستهلاك.

7 طن ذهب في 3 أشهر

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بلغت 7 أطنان من الذهب، وتحديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحسب تقرير مجلس الذهب، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه دفع البعض إلى الاستثمار في الذهب للحفاظ على مدخراته والتحوط من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من عمليات البيع كانت للسبائك والجنيهات الذهبية.

مصر الخامس عالميا طلبا للسبائك

صنف تقرير مجلس الذهب، مصر، في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

وتحتل مصر المركز الثالث عالميًا بين الدول الأكثر نموا لاحتياطي الذهب لديها، خلال العام 2022، الذي اشترت في مصر 44.64 طن ذهب وإضافة 44 طنا للاحتياطي من الذهب ثم 46 كيلو جرام من الذهب ليرتفع احتياطي الذهب في مصر إلى 125.55 طن بحسب مجلس الذهب العالمي.