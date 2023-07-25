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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

صدى البلد

أثار جناح أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس علي معلول، قلق جمهور الأهلي بشكل كبير، بعدما نشر ستوري عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” متضمن إيموشن التفكير وعلامة التحميل، وسط أنباء عن تفكيره في الرحيل.

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هل يرحل معلول عن الأهلي؟

أفادت تقارير صحفية تونسية، بأن علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر مغادرة القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

وينتهي عقد معلول، مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما أثار الجدل، بين جمهور الأهلي، الذي يعقد الأمال على أسرع دليفري في مصر في تحقيق مزيد من البطولات.

وتوج معلول ب17 لقبا مع القلعة الحمراء، أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات، إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات، والسوبر الإفريقي في مناسبتين.

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وجهة علي معلول المقبلة

أشار موقع "فووت 24" التونسي، إلى أن الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب للدولي التونسي، بعد مغادرة الأهلي في الصيف الحالي.

وأضاف أن معلول يمتلك عروضا من أندية سعودية وقطرية راغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب لأسطورة الأهلي المصري وابن النادي الصفاقسي.

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موقف الأهلي من رحيل معلول

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن موقف الفريق الأول للكرة بالنادي من رحيل اللاعب الدولي التونسي علي معلول، بعد الأنباء التي ترددت عن نيته الرحيل وامتلاكه عروضا خليجية.

وقال المصدر، إن مسؤولي النادي الأهلي، متمسكون باستمرار الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، رافضين فكرة رحيله.

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كولر يرفض السماح برحيل أسرع دليفري

أكد المصدر، أن  الجهاز الفني للفريق الاول بقيادة السويسري مارسيل كولر، رفض بشكل نهائي فكرة رحيل "علولو"، كما أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة تمسك الجهاز ببقاء علي معلول مع الفريق، في الفترة المُقبلة، خاصة أن اللاعب لم يطلب الرحيل، مثلما أكدت بعض التقارير التونسية، برغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر، أن النادي لم يصل له أي عروض خليجية في الوقت الحالي للتعاقد مع اللاعب، وفي حال وصول عروض إلى أي لاعب، يتم تحويلها إلى كولر مدرب الفريق، لحسم مصير اللاعب، حيث يعد علي معلول، أبرز لاعبي النادي الأهلي، خلال السنوات الماضية، لهذا هناك صعوبة في التفريط في خدماته، لصعوبة تعويضه فنيًا، في ظل ازدحام جدول الأهلي بالبطولات وعدم وجود البديل السوبر لتعويض معلول.

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