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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن وجود اتجاه لتعديل عقوبة رابطة الأندية المصرية اللاعب حسين الشحات، واتخاذ إجراء رسمي مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بشأن الشكوى التي سبق وقدمها ضده نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي فيسبوك: “خاص  .. اجتماع لجنة الانضباط خلال أيام واتجاه لتغيير عقوبة رابطة الأندية بخصوص حسين الشحات وتغليظها مع اتخاذ اجراء رسمي لتفعيل عقوبة كهربا”.

يذكر أن رابطة الأندية المصرية قررت إحالة شكوي نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيه.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز. 

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