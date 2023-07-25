غربلة.. تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الاهلي بعد الهزيمة من بيراميدز

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد محاضرة مع لاعبي فريقه عقب الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وأكد كولر أن الشكل الذي ظهروا عليه في المباراة غير مقبولاً والخسارة بهذه النتيجة تمثل شيئاً صعباً بالنسبة له وهناك مسار غير صحيح دخل إليه الفريق.

وقال المدير الفني للاعبيه أنه يعرف أن الارهاق تسلل الي البعض لكن في الوقت نفسه ليس منطقياً أن يظهر مجموعة اللاعبين التي لا تشارك بهذا المستوي .

وأضاف أنه يبذل جهداً كبيراً في التدريبات بهدف أن يكون مستوي جميع اللاعبين متساوي لكن الحقيقة التي أظهرتها المباريات الأخيرة أن هناك فوارق في الإمكانيات والقدرات والتي لا علاقة لها بما يحدث في المران لأن الجميع يحصل علي نفس الجرعات التدريبية.

وأوضح أنه سيكون أمينا مع نفسه وإدارة النادي بأنه يحتاج إلي ضم لاعبين جدد وخروج البعض سواء معاراً أو بيع نهائي الذي لم يستغل الفرصة بأي شكل في الفترة الأخيرة ، ومنح كولر لاعبيه الأساسين راحة 4 أيام وقرر أعفائهم من خوض مواجهة المصري التي ستقام مساء غداً الأربعاء بإستاد الجيش المصري ببرج العرب في ختام مباريات مسابقة الدوري.

واستقر كولر علي خوض مواجهة الداخلية المقرر لها 30 يوليو الجاري في دور الــ16 لكأس مصر بمجموعة من البدلاء مع تواجد عدد من اللاعبين الأساسين معهم أيضاً، وكان المدرب السويسري قد خرج في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة بيراميدز ليؤكد انها مباراة تحصيل حاصل بعد ان حسمه فريقه لقب الدوري.

وأبدي كولر تحفظه على الأداء الذي قدمه اللاعبين واصفاً أن التركيز غاب عنهم وهو ما استغله المنافس بصورة جيدة، وقال كولر :رغم غياب تركيز لاعبي الأهلي إلا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص ولكن لم تستغل، حصلنا على جميع البطولات التي شاركنا بها هذا الموسم، الدوري حسم بشكل رسمي وتوجنا باللقب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لنا" ، وأضاف:"لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن أستمر في الضغط على اللاعبين"..

وطالب المدير الفني جميع القائمين على اللعبة بإتاحة الفرصة لهؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على راحة، والتعامل معهم على أنهم بشر تعرضوا لحالة من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات المتوالي، ومن المقرر أن يختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم قبل أن يغادر الي الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق هناك إستعداداً لمواجهة المصري المقرر لها مساء غداً الأربعاء.