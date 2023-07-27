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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

الضحية
الضحية

فتش عن الطمع.. مقولة تبلور جريمة قتل "شحات" كان يستجدي المارة لمنحه جنيهات يجمعها ويسعد بزيادتها، ولم يكن يدري أن هناك عينان تراقبان في الخفاء ما يجمعه من مال، وينتظر الفرصة لسرقته.

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أصل الحكاية.. الطمع

جلس شحات في الشارع يمارس مهنته مثلما اعتاد يوميا، دون أن ينتبه للجزار الذي صرف تركيزه عن أي شيء سوى متابعة الشحات الذي يجمع المال من الماره.

المجني عليه

فكر الجزار في كيفية حصوله على ما مع الشحات من أموال، وظل يخطط للحصول عليها دون أن يشعر الشحات، خشية افتضاح أمره، وظل يراقبه حتى اختمرت فكرة سرقة غرفة الشحات، وبدأ في مراقبته، ودخل خلفه، وعندما شعر به الشحات حاول الاستغاثة، ليعاجله بطعنات نافذة من سلاح أبيض، أودت بحياته.

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كشف ملابسات الحادث

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بكفر الشيخ، وضبط مرتكب الواقعة، حيث تلقى مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا بوفاة أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز، داخل مسكنه إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، عن أن وراء ارتكاب الواقعة جزار، مقيم بدائرة المركز.

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القبض على الجزار القاتل

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجني عليه دائم الجلوس أمام محل "الجزارة خاصته" لاستجداء المارة ومشاهدته له حال جمعه مبالغ مالية من المواطنين، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

قام الجزار بتتبع المجني عليه حتى وصل لمنزله، ولدى مشاهدة المجني عليه له داخل غرفته قام بالاستغاثة، وخشية افتضاح أمره قام بطعنه باستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حبس المتهم 4 أيام

انتهت نيابة مركز مطوبس في كفر الشيخ، من التحقيقات التي أجريت مع جزار خمسيني يقيم بقرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس، متهم بقتل شاب من ذوي القدرات الخاصة في منتصف العقد الثالث من العمر "متسول" بسلاح أبيض "سكين" داخل مسكنه بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، بغرض السرقة.

وأمر فيلو باتير ناصر حنا، وكيل نيابة مطوبس، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني المحدد للتجديد، وطلب تحريات فرع البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلب رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس لسؤاله حول التحريات الأولى التي أجراها في الواقعة عقب اكتشاف ارتكاب المتهم للواقعة استكمالا للتحقيقات.

كما أمر استعجال تقريري الطب الشرعي، والأدلة الجنائية لضمهما لأوراق القضية استكمالا للتحقيقات التي أجراها على مدار 72 ساعة تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية.

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