أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

شهدت أسعار السجائر في الأسواق في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوع بشكل كبير، بالتزامن مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، حيث دشن التجار شائعات حول تحرك أسعارها بزيادة قدرها 3 جنيه للعلبة الواحدة، وبات هناك ارتفاع كبير في أسعارها بالمحال التجارية والاكشاك عن الأسعار الرسمية، الأمر الذي طرح تساؤلات هل تنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟

هل تنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟

نفى هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، حقيقة الشائعات التي تم تداولها حول زيادة أسعار السجائر بنحو 3 جنيهات للعلبة الواحدة، مؤكدًا أن الشركة لم تقم برفع أسعارها سواء ضريبيا أو سعريًا.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أفكار جيدة سوف تظهر خلال الأسبوعين الجاريين، والتي ستقضي تمامًا على السوق السوداء للسجائر، معربًا عن خوفه من تجنب الشراء منه بسبب ارتفاع الأسعار في السوق.

أسعار السجائر الرسمية

بوكس "10": 15 جنيها

كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

ميريت بأنوعها 59 جنيها.

مارلبورو رد 54 جنيها.

مارلبورو جولد 54 جنيها.

مارلبورو كرافت 44 جنيها.

أسعار السجائر في المحلات

وصل سعر السجائر نوع ألم أم في المحلات التجارية إلى 65 جنيهًا.

سعر كليوبترا بوكس 53 جنيهًا.

المالبورو والميريت اقترب سعرها من 75 جنيهًا.

تراجت وسليكت وصلت إلى 54 جنيهًا.

طرق فعاله للإقلاع عن التدخين

يسعى البعض للإقلاع عن التدخين حفاظًا على صحتهم وتوفير المال المُنفق عليها، وهناك ثلاث طرق يمكنهم المساعدة على الإقلاع عن التدخين هم: