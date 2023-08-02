خطر على الأطفال .. تفاصيل انتشار فيروس جديد بدولة عربية يسبب الاختناق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن اتخاذها جميع الإجراءات العاجلة لتفادي انتشار فيروس الدفتيريا الجديد، خاصة وأنه يُعتبر عدوى خطيرة تسببها سلالات من البكتيريا التي تصنع سمًا، ويؤدي إلى الوفاة.

يُشكل مرض الدفتيريا الجديد خطورة كبيرة على الأطفال والأشخاص البالغين غير الحاصلين على اللقاحات المحدثة، والأشخاص القانطين في أماكن مزدحمة أو غير صحية، فيكونوا أكثر عرضة للاختناق، فما تفاصيل هذا المرض وكيفية الوقاية منه؟

أعراض مرض الدفتيريا

تبدأ أعراض الإصابة بمرض الدفتيريا بالظهور ما بين يومين و 5 أيام من الإصابة، ومن تلك الأعراض:

ظهور غشاء سميك رمادي اللون يُغطي الحلق واللوزتين

التهاب الحلق وبحة الصوت

تورم الغدد اللمفية في الرقبة

صعوبة التنفس أو سرعته

الإفرازات الأنفية

الحُمى والقشعريرة

الشعور بالوخم والتعب

في بعض الأحيان لا تُسبب العدوى البكتيرية المسببة لهذا المرض لدى بعض الأشخاص سوى وعكة خفيفة، ولا تظهر الأعراض بشكل واضح، ويُطلق على هؤلاء الأشخاص اسم « حاملو مرض الخناق»، وهم ينشرون العدوى دون أن يشعروا بالمرض.

في بعض الحالات تتفاقم الأعراض ويحدث مضاعفات تؤدي إلى مشكلات في التنفس وتلف في القلب والأعصاب، ومع تناول العلاج اللازمة يُشفى معظم المصابين بمرض الخناق «الدفتيريا» من تلك المضاعفات، إلا أن هذا التعافي يكون بطيئًا، وتتراوح نسبة الوفيات بسبب هذا المرض من 5% إلى 10% في الوقت الحالي، وتزيج ما بين الأطفال دون سن الخامسة والبالغين فوق 40 عاما.

أسباب الإصابة بمرض الدفتيريا

يُصاب الشخص بفيروس الدفتيريا بسبب تكاثر البكتريا على سطح الحلق أو الجلد أو بالقرب منهما، وذلك عن طريق…

« القطرات المنقولة بالهواء عندما ينبعث الرذاذ من القطرات الملوثة مثل العطس أو سعال شخص موبوء، وكذلك عن طريق الأدوات الشخصية او المنزلية الملوثة ، أو عن طريق لمس جرح مصاب بالعدوى».

كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس الدفتيريا؟

يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس الدفتيريا من خلال الحصول عل لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي، وهو أحد اللقاحات التي يوصي بها الأطباء في سن الرضاعة حيث يتلقى الرضيع 5 جرعات تُعطى عادة في الذراع أو الفخذ في أعمار: « شهرين - 4 أشهر - 6 أشهر - من 15 إلى 18 شهرًا - من 4 إلى 6 سنوات».