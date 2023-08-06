تحرك إيجابي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تفاعل الذهب إيجابيا مع تراجع بيانات التوظيف الجديدة في يوليو الماضي والتي سجلت 187 ألف وظيفة وهو أقل من التوقعات 205 ألف، بالإضافة إلى التعديل السلبي لقراءة شهر يونيو لتصبح 185 ألف من 209 ألف، وأيضاً قراءة شهر مايو تم تعديلها بشكل سلبي لتصل إلى 281 ألف وظيفة بعد أن كانت عند 306 ألف وظيفة.

حيث أنهى سعر الذهب العالمي سلسلة انخفاضه وانعكس حركته نحو الارتفاع بعد صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وحتى الآن يبقى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة بعيد عن متناول الذهب وحتى الآن لم يجد الذهب الدافع المناسب ليحسم اتجاهه.

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم 1943 دولارا للأوقية.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأحد 6-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,457 شراء 2,466

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,150 شراء 2,158 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,843 شراء 1,850 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,200 شراء 17,264

أسعار الذهب اليوم

