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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك إيجابي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

تفاعل الذهب إيجابيا مع تراجع بيانات التوظيف الجديدة في يوليو الماضي والتي سجلت 187 ألف وظيفة وهو أقل من التوقعات 205 ألف، بالإضافة إلى التعديل السلبي لقراءة شهر يونيو لتصبح 185 ألف من 209 ألف، وأيضاً قراءة شهر مايو تم تعديلها بشكل سلبي لتصل إلى 281 ألف وظيفة بعد أن كانت عند 306 ألف وظيفة.

 

حيث أنهى سعر الذهب العالمي سلسلة انخفاضه وانعكس حركته نحو الارتفاع بعد صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وحتى الآن يبقى المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة بعيد عن متناول الذهب وحتى الآن لم يجد الذهب الدافع المناسب ليحسم اتجاهه.

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم 1943 دولارا للأوقية.

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأحد  6-8-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,457 شراء 2,466

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,150 شراء 2,158 جنيها

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عاودت الهبوط.. 5 جنيهات تراجعا في أسعار الدواجن اليوم

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تحرك جديد لـ أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 6-8-2023

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بعد رفع المركزي 1%.. البنوك تحدد سعر الفائدة على الشهادات وحساب التوفير والقروض

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هل يستمر العمل في البنوك يوم الأحد خلال أغسطس؟.. مصدر يوضح

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,843 شراء 1,850 جنيها.

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بعد رفع الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في 8 بنوك

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سعر الدولار في البنوك اليوم 6-8-2023

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,200 شراء 17,264

أسعار الذهب اليوم 
 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,457 شراء 2,466
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,252 شراء 2,261
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,150 شراء 2,158
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,843 شراء 1,850
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,433 شراء 1,439
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,229 شراء 1,233
الاونصةبيع 76,417 شراء 76,701
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,200 شراء 17,264
الكيلوبيع 2,457,143 شراء 2,466,286
الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

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