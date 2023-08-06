عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عاودت الهبوط.. 5 جنيهات تراجعا في أسعار الدواجن اليوم

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-8-2023، بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بأسعار الدواجن نهاية الأسبوع الماضي وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم جنيها للكيلو مقارنة بـ جنيها للكيلو خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي  سعر الدواجن  بما يزيد عن 25 جنيها في الكيلو مقارنة بالأشهر الماضية.

 

وارتفعت أسعار الأعلاف مجددا بنحو 500 جنيه بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بمتوسط ألف جنيه في الطن الواحد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر طن العلف إلى 23000 جنيه.

txt

تحرك جديد لـ أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 6-8-2023

txt

تباين أسعار الأسماك اليوم والبلطي يتراوح بين 64 و66 جنيها

txt

قبل اجتماع غد.. أعلى فائدة على الشهادات في البنوك| تعرف عليها

txt

خلال أغسطس.. ضوابط عمل الموظفين من المنزل لترشيد استخدام الكهرباء

 

سعر الدواجن للمستهلك 

وهبط سعر الدواجن اليوم الأحد 6-8-2023،  بنحو جنيهين تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 60 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 67 و70 جنيها.

 

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 6 أغسطس  2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

 

 

بورصة الدواجن اليوم
 

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد  60 جنيها  للكيلو

 وتراجع سعر الدواجن الساسو إلى  92 جنيها للكيلو.


واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيها للكيلو.
 

سعر الدواجن اليوم 


وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد. 

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم 


وتباين  سعر البيض اليوم الأربعاء 2-8-2023  حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 101 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات.


وارتفع سعر البيض الأحمر إلى 103 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.


واستقر  سعر  البيض البلدي 104 جنيات  للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 110 و120 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 


سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات

سعر الكتكوت الساسو 7 جنيهات

سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 7 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم 


سجل متوسط أسعار الأعلاف 23 الف جنيه  للطن.


 

الدواجن سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن للمستهلك سعر الدواجن والبيض اليوم سعر الدواجن البلدي اسعار الدواجن اليوم بورصة الدواجن أسعار البيض اليوم سعر الكتكوت اليوم الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة .. بيان مهم من الأرصاد

الجرام يودع الـ2000 جنيه أخيرا| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الأن

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

موضوعات متعلقة

تحرك جديد لـ أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 6-8-2023

تباين أسعار الأسماك اليوم والبلطي يتراوح بين 64 و66 جنيها

التخطيط: انطلاق فعاليات التحكيم الداخلية لـ مبادرة شباب من أجل التنمية

المعهد القومي للحوكمة يختتم البرنامج التدريبي لـ"تنمية القدرات الإدارية ومكافحة الفساد"

التنظيم والإدارة يواصل إخطار موظفي المرحلة الأولى باستكمال مقدم الوحدة السكنية بالعاصمة

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تبحث سبل التعاون المشترك مع جامعة النيل

الإحصاء: 5.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لليونان خلال عام 2022

خلال أغسطس.. ضوابط عمل الموظفين من المنزل لترشيد استخدام الكهرباء

ترشيحاتنا

إصابات وانهيار عشرات المنازل.. مشاهد مروعة من زلزال الصين

متى يتم توقيع جزاء على الموظف تأديبيا؟ قانون الخدمة المدنية يجيب

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على رمضان وكريم عبد العزيز

بعد رفع المركزي 1%.. البنوك تحدد سعر الفائدة على الشهادات وحساب التوفير والقروض

أصدقاء الخير وسند مصر وقت الشدائد.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين بالعلمين

هيئة الدواء: 80٪ من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. 5 إطلالات أثارت ضجة لـ منة فضالي |شاهد

سعر خرافي ... إليسا بجامبسوت تشعل مهرجان العلمين|شاهد

سبب غريب.. لماذا تخشى اليونان من السياحة المفرطة للمواقع الثقافية والتاريخية؟

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ