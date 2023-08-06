عاودت الهبوط.. 5 جنيهات تراجعا في أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-8-2023، بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد مقارنة بأسعار الدواجن نهاية الأسبوع الماضي وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم جنيها للكيلو مقارنة بـ جنيها للكيلو خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي سعر الدواجن بما يزيد عن 25 جنيها في الكيلو مقارنة بالأشهر الماضية.

وارتفعت أسعار الأعلاف مجددا بنحو 500 جنيه بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بمتوسط ألف جنيه في الطن الواحد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر طن العلف إلى 23000 جنيه.

سعر الدواجن للمستهلك

وهبط سعر الدواجن اليوم الأحد 6-8-2023، بنحو جنيهين تقريبا، ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 60 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 67 و70 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم



سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 60 جنيها للكيلو

وتراجع سعر الدواجن الساسو إلى 92 جنيها للكيلو.



واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيها للكيلو.



سعر الدواجن اليوم



وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 155 و160 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم



وتباين سعر البيض اليوم الأربعاء 2-8-2023 حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 101 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات.



وارتفع سعر البيض الأحمر إلى 103 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.



واستقر سعر البيض البلدي 104 جنيات للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 110 و120 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض 8 جنيهات

سعر الكتكوت الساسو 7 جنيهات

سعر الكتكوت البلدي 6 جنيهات

سعر الكتكوت الفيومي 7 جنيهات

أسعار الأعلاف اليوم



سجل متوسط أسعار الأعلاف 23 الف جنيه للطن.



