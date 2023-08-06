طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

أقبال كبير ومتزايد من المواطنين بعد إعلان بنك مصر طرح مجموعة من شهادات الإدخار ذات عائد تنافسي وبمدد زمنية مختلفة لتلائم كافة رغبات المواطنين الراغبين في استثمارات أموالهم.

شهادات بنك مصر

واجتمعت البنوك اليوم الأحد؛ لبحث رفع الفائدة على علي المعاملات والمنتجات المصرفية داخل الجهاز المصرفي، وذلك بعد قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع الفائدة بواقع 1% على الايداع والاقراص وايضا الائتمان.

وطرح بنك مصر شهادة جديدة تحت مسمى "ابن مصر2" بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات، بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريا.

وتتميز شهادات بنك مصر بأنه يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فروع البنكين، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، وبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ولا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

ورفع بنك مصر سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري ليصل إلى 19.5% بزيادة 1% عن السابق، ويطرح الشهادة على فئتين الأولى بقيمة 500 جنيه لا تجدد تلقائيًا ويصرف عائدها شهريًا بنسب متغيره يوميًا، والثانية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاتها ويتم تجديدها تلقائيًا، ويصرف عائدها بدورية ربع شهرية، أي كل 3 شهور.

كما قرر بنك مصر رفع عائد الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري بنحو 1%، ليصل إلى 14% بدلا من 13%، وذلك بعد عدة أيام من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.

شراء شهادة بنك مصر

هناك عدد من المستندات المطلوبة لشراء شهادة بنك مصر الجديدة وهي بطاقة رقم قومي سارية وفاتورة مرافق لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

من جانبه قال محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن هناك إقبال جيد على الشهادات الدولارية الجديدة، وأن هناك إقبال أكبر على شهادة 7% كل 3 أشهر.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، أن شهادات 9% لها مميزات أخرى، كما أنه يجوز الاقتراض بضمان الشهادات حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، ولكن لأغراض محددة.

وأوضح الإتربي، أن الإقبال على الشهادات الدولارية أعلى من توقعنا، وتشهد إقبالا كبيرا نظرا لأن الشهادات مغرية، وتشجع المواطنين على الشراء، لافتا إلى أن الشهادات الذي سبق الإعلان عنها مطروحة للمصريين بالداخل والخارج، كما أضفنا شهادات أخرى للمصريين بالخارج.

بنك مصر يرفع الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها، الخميس الماضي، 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، حالة من الانتعاش في السندات الدولارية،

وتوفر الشهادة إمكانية الاقتراض بضمان قيمتها الاسمية، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ويتم شراء الشهادات من بنك مصر على العملاء أن:

يجب أن تمتلك حسابا ببنك مصر وبه قيمة الشهادة كحد أدنى 1000 جنيه.

تنزيل تطبيق بنك مصر الذكي، والاشتراك في خدمة الموبايل البنكي.

اختيار شراء شهادات من التطبيق، وملء البيانات المطلوبة.

تحديد قيمة الشهادة ونوعها، والضغط على تأكيد لسحب قيمة الشهادة من الحساب.

أو من خلال ذهاب العميل إلى أي فرع من فروع بنك مصر، وإنهاء إجراءات الشراء مع موظف البنك، أو من خلال مكانيات الـ ATM التابعة للبنك.