الشرقية للدخان: علبة السجائر بـ 7 جنيهات.. وهذه قيمتها بعد الضرائب

شهدت أسعار السجائر في الأسواق ارتفاعات غير مبررة، نتيجة لجشع التجار، حيث أكدت الشركة الشرقية للدخان ثبات سعر السجائر بدون أية زيادات.

كشف هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، تفاصيل وأسباب زيادة أسعار السجائر، قائلا: "75% من ثمن علب السجائر ضرائب".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم":"الشركة الشرقية للدخان هي أكبر شركة تدفع ضرائب من 70 لـ 75%، معقبا: "العام الماضي دفعنا 65 مليار جنيه ضرائب".

وأكمل،: "علبة السجائر البالغ سعرها 24 جنيهًا سعرها الأصلي 6 جنيهات و90 قرشًا والباقي ضرائب، وهكذا باقي المنتجات، مضيفا: "لدينا خطة استثمارية مختلفة كل عام".

أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن وزارة الداخلية أحكمت الرقابة على التجار الأمر الذى أسفر عن ضبط ما يقرب من ٢٠٠ ألف علبة سجاير في البساتين والمطرية وباب البحر وطنطا الإسكندرية والسيدة زينب مخزنة لدى التجار انتظارا لرفع الأسعار.

وأضاف الإمبابى فى تصريحات له أن الشعبة تشكر الجهات الرقابية التى تعمل على إنهاء جشع التجار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق.

وطالبت الشعبة كل مدخن بالابلاغ عن أي سوبر ماركت او كشك يبيع السجائر بسعر أغلى من السعر المدون على البار كود الموجود على علب السجائر للحد من المغالاة في الأسعار.