الشرقية للدخان تكشف خطتها لخفض أسعار السجائر.. فيديو

قال المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تبيع السجائر للموزعين بأقل من 24 جنيها للعلبة حتى نصل للمستهلك بهذا السعر المُعلن، مشيرا إلى أن الشركة اعتادت في في شهر 6 و7 من كل عام على تخزين التجار للسجائر اعتقادا منهم أن هذا الموعد سيتم الإعلان عن الزيادة الضريبية لتحقيق مكسب.



وأضاف هاني أمان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشركة تضع خطة أساسية للتوزيع، ففي شهر رمضان تطرح الشركة حصة أقل وفي الصيف الحصة تختلف عن الشتاء، وهكذا، ولكن بسبب الأزمة الحالية سيتم طرح من 7 لـ 8 ملايين علبة، وزيادة المعروض بالسوق حتى تنضبط الأسعار، إضافة إلى تشديد الحملات الرقابية.



وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إلى أن السجائر بـ 24 جنيها للعلبة ولا توجد زيادات متوقعة حاليا، وعندما تكون هناك زيادة ستعلن الشركة الأسعار الجديدة بشكل واضح، مطالبا المستهلك بمراجعة الكود الموجود على علبة السجائر لمعرفة السعر الحقيقي، وعدم الشراء بأكثر من السعر المعلن.

وأضاف هاني أمان، أن حصة الشرقة الشرقية للدخان في السوق المصري من 70 لـ 75%.

جزء كبير من التجار مش مسجلين ليسوا الشركة

وأكمل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان: "جزء كبير من التجار غير مسجل لدى الشركة، وعندهم كميات ما بين مهربة إلى سجائر تابعة لشركة الشرقية ولكن جمعوها من السوق ووضعوها في المخازن حتى يتحكموا في الأسعار".