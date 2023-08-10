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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلبة بـ 24 جنيها.. الشرقية للدخان تكشف عن آخر زيادة في سعر السجائر

أسعار السجائر
أسعار السجائر

‏قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، نحن نغطي 75% من السوق المصري ومسؤولين عن مزاج الشعب المصري.

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‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر شاشة "النهار"، نحن ندير منظمة كبيرة وعريقة وهي الشركة الشرقية للدخان، مضيفا: "أنا لست مدخنا ومجلس الإدارة بالكامل غير مدخنين".

 

سعر السجائر


‏وأضاف أن أزمة السجائر متكررة في بداية شهر سبتمبر من كل عام نظرا لتخزين التجار للسجائر ترقبا لزيادة الأسعار، لكن سعر علبة السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان 24 جنيها ولم تزيد عن ذلك منذ اخر زيادة.

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